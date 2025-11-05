MONEY EXPO 2025 BANGKOK YEAR-END อัดโปรฯ แรงส่งท้ายปี

เตรียมพบกับงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 8 MONEY EXPO 2025 BANGKOK YEAR-END ขนทัพแบงก์-นอนแบงก์-บล.-บลจ.-ประกัน และหน่วยงานรัฐ-เอกชนชั้นนำ อัดแน่นโปรโมชั่นสุดพิเศษครบทั้ง เงินกู้-เงินฝาก-ลงทุน-ประกัน ฟังฟรี! สัมมนาจากกูรูการเงินการลงทุนชื่อดังตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร เตรียมจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 8 MONEY EXPO 2025 BANGKOK YEAR-END ภายใต้แนวคิด “Resilient Wealth การสร้างความมั่งคั่งทางการเงินแบบยืดหยุ่นเพื่อความยั่งยืน” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในงานได้รวบรวมสถาบันการเงินชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 60 หน่วยงาน มานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนครบวงจร ตั้งแต่สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ SME บัตรเครดิต เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต-ประกันภัย ไปจนถึงการลงทุนในหุ้น กองทุนรวม และตราสารหนึ้
“จุดเด่นของงานปีนี้คือแคมเปญส่งท้ายปีที่มอบสิทธิพิเศษมากที่สุด ทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำพิเศษ เงินฝากดอกเบี้ยสูง และผลิตภัณฑ์ลงทุนลดหย่อนภาษีช่วงโค้งสุดท้าย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าถึงบริการทางการเงินได้หลากหลาย พร้อมเรียนรู้การวางแผนการเงินที่เหมาะกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน” นางสาวภาคนี กล่าว
นางสาวภาคนีกล่าวด้วยว่า การจัดงาน MONEY EXPO 2025 BANGKOK YEAR-END ถือเป็นช่วงเวลาทองของผู้ที่ต้องการ วางแผนภาษีและลงทุนส่งท้ายปี เนื่องจากภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ครบทุกประเภท ได้แก่ ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / ประกันบำนาญ หมวดลงทุน ได้แก่ RMF / Thai ESG / Thai ESGX จากบริษัทชั้นนำที่ขนโปรโมชั่นพิเศษมาเฉพาะในงานนี้เท่านั้น ซึ่งนับเป็นโอกาสสุดท้ายของปีในการวางแผนภาษีให้คุ้มค่า พร้อมต่อยอดความมั่งคั่งในระยะยาว
นอกจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดเงิน ตลาดทุน และนักวางแผนการเงินแถวหน้าของเมืองไทย ตลอดการจัดงาน 4 วัน ผู้เข้าชมจะได้อัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจ เคล็ดลับการวางแผนภาษี และกลยุทธ์การลงทุนอย่างรอบด้าน ผ่านหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ “วางแผนภาษีปลายปี ลดหย่อนดีๆ มีเงินคืน By TaxBugnoms” โดย คุณถนอม เกตุเอม เจ้าของเพจ TAXBugnoms, “ปั้นพอร์ตเงินล้าน By NamFinance” โดย คุณธนธร กาญจนิศากร เจ้าของเพจ NamFinance, “การออม-ลงทุนด้วยเทคโนโลยี AI” โดย คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานกรรมการ และ CEO บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด
“เจาะลึกเศรษฐกิจไทยปี 69 โดย 3 กูรู อีโคโนมิสต์” โดย คุณบุรินทร์ อดุลวัฒนะ กรรมการผู้จัดการ และ Chief Economist บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด, ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ดร.ฐิติมา ชูเชิด ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย วิจัยเศรษฐกิจมหภาคศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB EIC) และ “The Golden : ลงทุนทองคำสุดขั้ว! เทรดสั้น ฟันกำไรหนัก!”โดย คุณกีรดิต หิรัณยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS) หรือ แม่ทองสุก เป็นต้น
สำหรับผู้เข้าชมงานที่ทำธุรกรรมภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชค 2 ต่อ ต่อที่ 1 สำหรับผู้ทำธุรกรรม (ไม่กำหนดยอดขั้นต่ำ) รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลกลับบ้านทันที อาทิ บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major, SF, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย ต่อที่ 2 สำหรับผู้ทำธุรกรรมภายในงานที่มียอดธุรกรรมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ร่วมสนุกโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นMoney Expo Plus ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับโทรศัพท์มือถือ iPhone17
นางสาวภาคนีกล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดงานMONEY EXPO 2024 BANGKOK YEAR-END ในปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จด้วยมูลค่าธุรกรรมกว่า 7,000 ล้านบาท ทั้งจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในงานและผ่านช่องทางออนไลน์ MoneyExpoOnline สำหรับปีนี้ยังคงจัดในรูปแบบ Hybrid Exhibition เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกทำธุรกรรมได้ทั้งออฟไลน์ในงาน และออนไลน์ผ่าน www.MoneyExpoOnline.comซึ่งสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากหลายสถาบันได้ในที่เดียว เพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายและตรงความต้องการมากที่สุด
องค์กรที่เข้าร่วมงาน MONEY EXPO 2025 BANGKOK YEAR-END
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บริษัทประกัน
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
บริษัทเอกชน
AIRA Financial Group
เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
บริษัท คลีนเชน จำกัด
บริษัท พชรกฤษฏิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท พร็อพเลน จำกัด
บริษัท ออเนอร์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท เวลเนส เอสเซนส์ จำกัด