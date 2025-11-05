เมย์แบงก์ ชวนสมาชิก TIGER CLUB ฉลองเทศกาลปลายปี ด้วยส่วนลดห้องอาหารหรูสูงสุด 20%

บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เปิดตัวสิทธิพิเศษใหม่ “Dining Experience Privilege” สำหรับสมาชิก TIGER CLUB เฉลิมฉลองเทศกาลช่วงปลายปี มอบส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารระดับพรีเมียมกว่า 10 แห่ง จากโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท (ส่วนลด 15%) และ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ (ส่วนลด 20%) สัมผัสมื้ออาหารอันน่าประทับใจท่ามกลางบรรยากาศสุดหรู ไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันเลิศรส ดินเนอร์ริมแม่น้ำ ค็อกเทลบาร์สุดคลาสสิก หรือดินเนอร์บนเรือสำราญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ได้ง่าย ๆ เพียงแสดง Virtual Card บนแอป Maybank Invest ก่อนชำระค่าใช้จ่าย สิทธิ์ใช้ได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ maybank.co.th/securities/tiger_club_promotion/promotion_detail/27/th