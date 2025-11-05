Liberator x ธรรมศาสตร์ จัด Workshop “Pitch หุ้นอย่างไร ให้โดนใจ” จุดไฟนักลงทุนรุ่นใหม่

บริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ Liberator ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด Workshop “Pitch หุ้นอย่างไร ให้โดนใจ” โดยมี น้าแดง–จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ พี่เพชร–วิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค ถ่ายทอดมุมมองการลงทุนจากประสบการณ์จริง พร้อมกิจกรรมฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน TBS Stock Pitch วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้
Liberator เชื่อว่าการลงทุนคือการเดินทาง และกิจกรรมนี้คือจุดเริ่มต้นสำหรับคนรุ่นใหม่ ให้ได้เรียนรู้ ทดลอง และแลกเปลี่ยนมุมมองกับมืออาชีพโดยตรง ไม่เพียงสร้างนักลงทุน แต่สร้าง ‘ระบบนิเวศการลงทุน’ (Investment Ecosystem) ที่ทุกคนเข้าถึงได้
นอกจากนี้ Liberator ยังมุ่งให้คนไทยเข้าถึงโอกาสลงทุนที่กว้างขึ้น เช่น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่านแคมเปญ “Your Free Day” เทรดฟรี $1,000 แรกทุกเดือน พร้อมค่าคอมมิชชันสุดคุ้มเพียง 0.10% เพื่อพัฒนาศักยภาพนักลงทุนรุ่นใหม่ และต่อยอดสู่ตลาดทุนต่างประเทศ
โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน และ กิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์: https://www.liberator.co.th , Facebook: Liberator Securities