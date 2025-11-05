HANN เดินแผนธุรกิจรุกจับ 2 ตลาด “ประกันสุขภาพ-ขยายเตียงรับฟอกไต”

“โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ” อัดแผนธุรกิจสุขภาพเชิงรุก 2 แผน เดินหน้าแผนขยายตลาด ทั้ง 3 โรงพยาบาลภายในเครือ เจาะกลุ่มขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มประกันและกลุ่มผู้ใช้สิทธิการรักษาภาครัฐรูปแบบ ขยายกลุ่ม ผู้รับบริการฟอกไตและเตรียมพร้อมเสริมศักยภาพรองรับผู้เข้ารับบริการในช่วงไฮซีซั่น โรคตามฤดูกาล
นางประภาศรี สุฉันทบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ HANN เปิดเผยว่า บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เราจึงมุ่งมั่นบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน 3 โรงพยาบาลภายใต้เครือ ได้แก่ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร และโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ตามโรดแมพที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี
พร้อมกับเดินหน้าแผนการตลาดเพื่อขยายสัดส่วนใน 2 ตลาดที่สำคัญคือ 1.กลุ่มลูกค้าประกัน 2.กลุ่มลูกค้าสวัสดิการของรัฐ คือ โครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สวัสดิการข้าราชการภายใต้กรมบัญชีกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องการขยายสัดส่วน จากกลุ่มลูกค้าหลัก ซึ่งเป็นลูกค้าเงินสดที่มีสัดส่วนกว่า 51.73 % ซึ่งได้ดำเนินแผนการตลาดเชิงรุก นำมาใช้บูรณาการอย่างครอบคลุม ทั้งด้านงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ CRM หรือการบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) การดูแลและติดตามหลังการเข้าใช้บริการ ตลอดจนการลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
โดยในกลุ่มลูกค้าประกัน เราจะเน้นการขยายฐานลูกค้า รวมถึงสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับบริการให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกรมธรรม์ รวมถึงเน้นการทำงานเชิงรุกของ หน่วยงานที่ดูแลให้บริการสำหรับการประสานงานโดยตรง ทั้งในฝั่งผู้เข้ารับบริการ และทางด้านเจ้าหน้าที่ ตัวแทนประกัน นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างการรับรู้ในตัวแทนบริษัทประกัน เพื่อขยายกลุ่มเข้ารับบริการ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในผู้ให้บริการกรมธรรม์บริษัทชั้นนำ อาทิ Alliance, AIA และ ไทยประกันชีวิต เป็นต้น สำหรับ รพ.มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เน้นการทำงานเชิงรุกในการขยายเครือข่าย และสร้างสัมพันธภาพ กับตัวแทนประกันชีวิต ในจ.มุกดาหาร และพื้นที่ข้างเคียงมากขึ้น โดยขยายไปถึงจังหวัดนครพนม และฝั่งสะหวันนะเขต สปป.ลาว ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการกลุ่มประกัน มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และสำหรับ รพ.นายแพทย์หาญ และ รพ.รวมแพทย์ยโสธร ได้มีการนำคณะตัวแทนประกันสุขภาพบริษัทเอกชนชั้นนำ มาเยี่ยมชมโรงพยาบาล ได้เห็นถึงประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างสัมพันธ์ ไมตรีกับตัวแทนบริษัทประกันสุขภาพเอกชน
กลุ่มลูกค้าสวัสดิการของรัฐ คือ โครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สวัสดิการ ข้าราชการภายใต้กรมบัญชีกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินแผนงานเพื่อสร้างการรับรู้ในพื้นที่ เครือข่ายของผู้มีสิทธิ เพื่อให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ โดยชูจุดเด่นในการให้บริการหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ เฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD) บริการเปิดเส้นฟอกไต (AVF) และเปิดเส้นฟอกไตเทียม (AVG) สำหรับโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสวัสดิการ ข้าราชการภายใต้กรมบัญชีกลาง และสิทธิประกันสังคม ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้เบิกค่ารักษา พยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ตามสิทธิโดยที่ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง โดย ศูนย์ไตเทียม รพ.รวมแพทย์ยโสธร ปัจจุบันรองรับผู้เข้าบริการฟอกไต จำนวน 15 เตียง และโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์ เนชั่นแนล ปัจจุบันรองรับผู้เข้าบริการฟอกไต จำนวน 16 เตียง
นอกจากนี้ยังทำการแผนตลาดด้านสุขภาพเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ในแง่ของการสื่อสารในช่องทางออนไลน์ โดยจัดทำช่องทาง HANN Channel ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่คอนเทนต์ออฟฟิเชียลของ บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) “HANN” มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ข่าวสารทั้งด้านสุขภาพ ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตัวเอง และเนื้อหาบันเทิงวาไรตี้ที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สามารถติดตาม HANN Channel ทางช่องยูทูบ @Dr.HANNChannel
และในช่วงกำลังปลายฤดูฝน เข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งนับได้ว่าไปช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจการแพทย์ เนื่องจากมี จำนวนผู้เข้ารับการบริการเป็นจำนวนมาก จากโรคระบาดตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ไข้หวัด RSV และโรคต่างๆ ที่อาจจะมาจากพื้นที่น้ำท่วมขัง อาทิ โรคฉี่หนู โรคมือเท้าปากโดยเฉพาะในเด็กเล็ก บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ HANN จึงได้มีการเตรียมความพร้อม รวมถึงเสริมศักยภาพในการรองรับการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ อย่างต่อเนื่องในไตรมาส 3-4 นี้