ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.50-ติดตามฟันด์โฟลว์-ค่าเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(4พ.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับประมาณ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.46 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทยังคงอ่อนค่าลง ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นท่ามกลางการปรับการคาดการณ์ของตลาดโดยให้น้ำหนักของการลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธ.ค. น้อยลง
สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 889.32 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 128 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.45-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟด