สวนกระแสดอกเบี้ยเงินฝากขาลง ธนาคารไทยเครดิตส่ง “ฝากประจำทันใจ 12 เดือน” ดอกเบี้ยแรงถึง 1.80% ต่อปี รับดอกเบี้ยวันฝากทันที

ท่ามกลางกระแสดอกเบี้ยเงินฝากที่ปรับลดลง ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ปรับดอกเบี้ยให้ตอบโจทย์นักออมที่มองหาผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าและทันที เปิดตัวโปรโมชันใหม่สวนกระแสตลาดเงินฝาก ด้วย “บัญชีเงินฝากประจำทันใจ 12 เดือน” มอบอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.80% ต่อปี และ สามารถรับดอกเบี้ยทันทีในวันฝาก ส่งเสริมการวางแผนเก็บเงินเพื่อนำไปใช้ต่อยอดหรือเสริมสภาพคล่องอย่างมั่นคง
สิทธิประโยชน์ของบัญชีเงินฝากประจำทันใจ 12 เดือน พิเศษ! รับดอกเบี้ยทันที
• มอบอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.80 % ต่อปี
• รับดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี (หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)
• เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
• กรณีถอนเงินฝากบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักคืนดอกเบี้ยส่วนที่เกินไป
“ธนาคารไทยเครดิตเชื่อว่าการออมคือการสร้างอิสระให้ตัวเองในอนาคต ไม่จำเป็นต้องรอเวลา ‘เงินฝากประจำทันใจ’ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าทุกคนเริ่มต้นสร้างผลตอบแทนได้ตั้งแต่วันแรกที่ออม”
ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีกับ ธนาคารไทยเครดิต ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 รายละเอียดการเปิดบัญชีและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร โทร. 0 2697 5454 หรือศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaicreditbank.com