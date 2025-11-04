ตลาดคริปโตหลอนหนัก “ดัชนีความกลัวพุ่งแตะระดับ ‘Extreme Fear’ หลังบิทคอยน์ร่วงหลุดต่ำกว่า $106,000”

ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตทรุดฮวบ หลังราคาบิทคอยน์ (Bitcoin) ร่วงทะลุต่ำกว่า $106,000 ส่งผลให้ดัชนี Crypto Fear & Greed Index ดิ่งลงสู่ระดับ “Extreme Fear” ต่ำสุดในรอบเกือบ 7 เดือน สะท้อนภาวะความวิตกของนักลงทุนต่อแนวโน้มตลาดที่ยังไม่ฟื้นตัว ท่ามกลางแรงขายจากสถาบันและท่าทีเข้มของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
รายงานเมื่อวันอังคารระบุว่า ดัชนีความกลัวและความโลภของตลาดคริปโต (Fear & Greed Index) ร่วงฮวบครึ่งหนึ่งจากวันก่อนหน้า เหลือเพียง 21 จาก 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในโซน “Extreme Fear” หลังราคาบิทคอยน์ร่วงลงแตะจุดต่ำสุดที่ $105,540 จากระดับสูงสุดรายวันที่กว่า $109,000 โดยข้อมูลจาก CoinGecko ระบุว่า BTC ปรับตัวลงราว 2% ภายในวัน ก่อนดีดกลับมายืนเหนือ $106,500 ได้เล็กน้อย
“Extreme Fear” กลับมาเยือนตลาดคริปโตอีกครั้ง
ความรู้สึก “หวาดกลัวสุดขีด” เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังราคาบิตคอยน์ร่วงจากเหนือ $110,000 ลงมาต่ำกว่า $108,000 และก่อนหน้านั้นในเดือนเมษายน ดัชนีเคยร่วงลงแตะระดับ 18/100 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของปี เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศมาตรการขึ้นภาษีทั่วโลก ทำให้ทั้งตลาดหุ้นและคริปโตร่วงระนาวพร้อมกัน
นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ “เทขาย” ในวันที่ 9-10 ตุลาคม ดัชนีดังกล่าวได้แกว่งตัวอยู่ระหว่างโซน “Extreme Fear” ถึง “Neutral” สะท้อนความไม่แน่นอนของนักลงทุนต่อแนวโน้มราคาที่กลับมาเปราะบางอีกครั้ง หลัง Bitcoin สูญเสียแนวโน้มขาขึ้นที่สร้างไว้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม เมื่อราคาทะยานถึง $126,000 ก่อนถูกแรงขายถล่มลงมาอย่างรวดเร็ว
แรงขายจากสถาบัน-กังวล Fed กดดันราคา
นักวิเคราะห์ชี้ว่า การปรับฐานครั้งนี้มีปัจจัยร่วมหลายประการ ตั้งแต่แรงขายจากนักลงทุนสถาบันที่ลดน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ไปจนถึงกิจกรรมบนบล็อกเชนที่ซบเซา ขณะที่ท่าทีของ Fed ที่ยังคง “เหยี่ยว” ก็ยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศตลาดให้มืดมัวลง แม้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองของปี แต่การส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการลดอัตราเพิ่มเติมในปี 2025 ได้สร้างแรงกดดันให้สินทรัพย์เสี่ยงทั่วกระดาน
ข้อมูลยังเผยว่า กองทุน ETF ที่อ้างอิงกับบิทคอยน์มียอดไหลออกสุทธิกว่า 800 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือนที่การซื้อของสถาบันต่ำกว่าจำนวนเหรียญที่ขุดได้ต่อวัน ซึ่งตอกย้ำสัญญาณของแรงซื้อที่อ่อนแรงลงอย่างชัดเจน
หวัง “Moonvember” จะกู้ศรัทธาตลาด
อย่างไรก็ตาม เหล่าผู้เชื่อมั่นในบิทคอยน์ (Crypto Bulls) ยังไม่หมดความหวัง โดยยกสถิติย้อนหลังที่ชี้ว่าเดือนพฤศจิกายนมักเป็นเดือนทองของคริปโต โดยเฉลี่ยราคาบิทคอยน์จะปรับตัวขึ้นมากกว่า 42% ซึ่งหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย “Moonvember” อาจกลับมากอบกู้ศรัทธาและพลิกบรรยากาศตลาดให้เข้าสู่รอบฟื้นตัวอีกครั้ง
ทั้งนี้การร่วงลงของบิทคอยน์ต่ำกว่า $106,000 ไม่ได้เป็นเพียงการปรับฐานทางเทคนิค แต่เป็นสัญญาณสะท้อนถึงความเปราะบางของสภาพคล่องในตลาดโลก ภายใต้แรงกดดันจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ขณะที่ความกลัวกำลังเข้าครอบงำตลาด ดัชนี “Extreme Fear” ที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นทั้งสัญญาณเตือนและโอกาสสำหรับผู้เล่นระยะยาว หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญได้ ความเชื่อมั่นอาจค่อย ๆ กลับมา และตลาดอาจอยู่ในจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการสะสมรอบใหม่