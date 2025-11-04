บิทคอยน์ร่วงยับทะลุแนวรับ $104,000 นักเทรดชี้อาจดิ่งแตะ $92,000

ราคาบิทคอยน์ (Bitcoin) ทรุดตัวหลุดระดับ $104,000 เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ ท่ามกลางแรงขายต่อเนื่องจากนักลงทุนรายใหญ่ (Whales) และบรรยากาศตลาดที่กลับมาเปราะบางอีกครั้ง นักวิเคราะห์เตือนแนวโน้มราคาร่วงลึกถึงโซน $92,000 ขณะที่ข้อมูลออนเชนเผยนักลงทุนระยะสั้นเริ่มเข้าสู่ภาวะ “ยอมแพ้” (Capitulation)
ข้อมูลจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView ระบุว่า ราคาบิทคอยน์ร่วงแตะจุดต่ำสุดที่ $103,732 ในตลาด Bitstamp เมื่อวันอังคาร ลดลงกว่า 2% ภายในวันเดียว โดยแรงขายเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชีย ขณะนักเทรดจำนวนมากเชื่อว่าแนวรับสำคัญที่ระดับ $100,000 อาจไม่สามารถยืนได้
ตลาดจับตาแนวรับ $100,000 - หากหลุดเสี่ยงร่วงถึง $92,000
Ted Pillows นักลงทุนคริปโตชื่อดังโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่า “ตอนนี้บิทคอยน์อยู่ในภาวะร่วงอิสระ (free fall) โดยไม่มีแนวรับแข็งแกร่งจนกว่าจะถึงระดับ $100,000 ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะถูกทดสอบอีกครั้ง” เขาระบุว่า ช่องว่างราคาฟิวเจอร์สของ CME Group ที่ระดับราว $92,000 อาจกลายเป็นเป้าหมายการปรับฐานรอบถัดไป หากราคาหลุดโซน $100,000 ลงมา
ด้านนักเทรด Daan Crypto Trades ระบุว่า BTC/USD สูญเสียแนวรับหลักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยขณะนี้ราคากำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดของกรอบราคา หลังการดีดตัวจากเหตุการณ์ “เทขายใหญ่” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการปรับฐานของตลาดคริปโตในวงกว้าง เขาชี้ว่า “นอกจากแรงขายจากวาฬบิทคอยน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้ว ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็เริ่มชะลอแรงบวก ขณะที่ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต”
ขณะที่เทรดเดอร์ผู้ใช้นามแฝงว่า Ardi ยังมองว่าบิทคอยน์อาจปรับตัวลงมาแตะระดับ $102,000 ซึ่งเป็นแนวรับที่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 สัปดาห์ (50-week EMA) ที่ไม่ถูกแตะมาตลอด 7 เดือน โดยมองว่าการปิดช่องว่างราคาในกราฟฟิวเจอร์สอาจเป็นสัญญาณของการปรับฐานรอบใหญ่ก่อนเริ่มแนวโน้มขาขึ้นใหม่
นักลงทุนระยะสั้นเริ่มขาดทุนหนัก เข้าสู่ภาวะ “Capitulation”
แรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นทำให้นักลงทุนกลุ่มใหม่เริ่มประสบภาวะขาดทุน โดยข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ออนเชน Glassnode เผยว่า ตัวชี้วัด Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) ของนักลงทุนระยะสั้น (Short-Term Holders: STHs) ได้กลับเข้าสู่โซน “ขาดทุนสุทธิ” ที่ระดับ -0.058 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
NUPL ใช้วัดกำไรหรือขาดทุนจากธุรกรรมบนเชนของผู้ถือครองเหรียญไม่เกิน 155 วัน โดยเมื่อค่าดังกล่าวติดลบ แปลว่านักลงทุนส่วนใหญ่กำลังถือเหรียญที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาซื้อจริง ซึ่งสะท้อนถึงภาวะความเครียดในตลาดระยะสั้น
Glassnode วิเคราะห์ว่า “ช่วงเวลาที่นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในภาวะยอมแพ้ มักเป็นจุดสะสมที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มีความอดทน” ซึ่งชี้ให้เห็นว่า แม้ตลาดอาจเผชิญแรงขายต่อเนื่องในระยะสั้น แต่ก็อาจเป็นช่วงเวลาทองของการสะสมเหรียญสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวของบิทคอยน์
ทั้งนี้การที่บิทคอยน์สูญเสียแนวรับหลักอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงแรงกดดันจากสภาพคล่องในตลาดโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ขณะเดียวกัน การแข็งค่าของดอลลาร์และท่าทีระมัดระวังจากนักลงทุนสถาบันทำให้ตลาดคริปโตกลับเข้าสู่ภาวะ “ทดสอบความอดทน” อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม สัญญาณ “Capitulation” จากนักลงทุนระยะสั้นในอดีตมักเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนการฟื้นตัวของราคาครั้งใหญ่ ซึ่งหากระดับ $92,000 สามารถรับแรงขายได้ ตลาดอาจเข้าสู่จุดเริ่มต้นของรอบสะสมใหม่ที่ปูทางสู่การปรับฐานระยะยาวอย่างมั่นคง