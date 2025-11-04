กรุงไทยขนโปรร่วม “Money Expo เชียงใหม่” 7-9 พ.ย.นี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)จัดบริการทางการเงินครอบคลุมสินเชื่อ เงินฝาก และการลงทุน พร้อมโปรโมชันจัดเต็มร่วมงาน มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 20 (Money Expo 2025 Chiangmai) ชูแนวคิด "ALIVE อิสระทางการเงินที่ยั่งยืน" สนับสนุนลูกค้าใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและมีอิสระทางการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทุกวัน ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2568
ทั้งนี้ ภายในงาน ธนาคารสนับสนุนการสร้างความมั่นคงในชีวิตด้วย “สินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงิน” ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ เริ่มต้น 3.49% ต่อปี 6 เดือนแรก รับวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.43% - 6.59% ต่อปี ณ วันที่ 9 ต.ค. 68) สินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านใหม่บ้านมือสอง ด้วยดอกเบี้ยพิเศษปีแรกคงที่ เริ่มต้น 2.29% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 5.13% - 5.17% ต่อปี ณ วันที่ 1 ต.ค. 68) และ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยพิเศษปีแรกคงที่ เริ่มต้น 1.54% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน หรือไม่เกินยอดหนี้คงเหลือครั้งนี้ กู้ได้นานสูงสุด 40 ปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 4.60% - 4.84 % ต่อปี ณ วันที่ 22 ต.ค. 68) และ สินเชื่อบ้านกู้เพิ่ม (Top up) ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปี เริ่มต้น 7.09% ต่อปี
สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เงินก้อน เสริมสภาพคล่อง ให้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็ขอกู้ได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 20% - 24% ต่อปี) และ สินเชื่อเพื่อการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 3.10% ต่อปี วงเงินกู้ได้ตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
สินเชื่อ SME ผ่อนนาน 20 ปี ให้วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี สินเชื่อ SME วงเงินสูง x3 ให้วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และ สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก สำหรับร้านค้ารายย่อยที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย หรือค้าขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เงินฝาก Krungthai NEXT Savings ขยายวงเงิน ฝากตั้งแต่บาทแรกถึง 2 ล้านบาท รับดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และ เงินฝากปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก สูงสุด 200 บาท เปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai Care Savings ขั้นต่ำ 1,000 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือ 1 วัน ก่อน ประสบอุบัติเหตุ สูงสุด 2.5 ล้านบาท รับประกันภัยโดย บมจ.แอกซ่า ประกันภัย และบัตร Krungthai Travel Debit Card ร่วมกับบัญชี Global Savings ยกระดับ TOURIST สู่ TOURICH ด้วยสิทธิประโยชน์แลกเงินเก็บในบัญชีสกุลต่างประเทศ Global Savings รับอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 2.5% ต่อปี ครอบคลุมแลกเงินเรทดี 20 สกุล
ทรัพย์สินพร้อมขาย Krungthai NPA Mega Sale 2568 ลดราคาพิเศษ ส่งท้ายปี กว่า 2,000 รายการ มูลค่า รวมกว่า 9,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 ธันวาคม 2568 กรณีซื้อที่อยู่อาศัย หรืออาคารพาณิชย์ หรือห้องชุด ที่มีราคาซื้อขาย และราคาประเมินทุนทรัพย์ ไม่เกิน 7 ล้านบาท จะได้ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อชำระเพียง 0.005% และลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง ผู้ซื้อชำระเพียง 0.01% โดยเงื่อนไขเป็นไปตาม มาตรการของภาครัฐ มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2569
ธนาคารกรุงไทย ยึดมั่นในแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมให้ความรู้สร้างวินัยทางการเงิน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน สร้างความมั่นคงและอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน