ปิดจองหุ้น MMM พบรายชื่อ“KGI – คนแวดวงตลาดทุน”เพียบ

ปิดจองหุ้น PO "เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล" ปรากฏรายชื่อ บล.เคจีไอ ถือหุ้นเป็นอันดับ 2 จำนวน 12,966,700 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 64.2 ล้านหุ้น ขณะที่ GENCO ถือหุ้นเป็นอันดับ 3 นอกจากนี้ ยังมีบิ๊กนักธุรกิจวงการตลาดทุน อาทิ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นายนพวงศ์ โอมาธิกุล และนายธีรธร ธาราไชย แห่เข้าลงทุนในหุ้น MMM ด้าน KGI ในฐานะลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ ยืนยันหุ้นที่อยู่ในพอร์ต KGI จะไม่มีการขายออกเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันหลังหุ้นเข้าเทรดตามเกณฑ์ก.ล.ต.อย่างแน่นอน
โดยจาก แบบรายงานผลการขายหุ้น PO แบบย่อ (81-1) ของ บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) พบว่า ผู้ที่ได้รับจัดสรรสูงสุดในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (PO) บมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล ปรากฏรายชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน MMM เข้ามาถือหุ้นเป็นอันดับ 2 จำนวน 12,966,700 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวน 64.2 ล้านหุ้น ขณะที่บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCOถือหุ้นเป็นอันดับ 3 จำนวน 12,000,000 หุ้น พร้อมทั้งยังปรากฏชื่อ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นายนพวงศ์ โอมาธิกุล และนายธีรธร ธาราไชย ได้รับการจัดสรรหุ้น MMM ซึ่งคิดเป็นจำนวนจองซื้อรวมกัน 13.4 ล้านหุ้น ที่ราคา 5.50 บาทต่อหุ้น
นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สาเหตุที่ KGI เข้ามาถือหุ้นเป็นอันดับ 2 หลังเสนอขายหุ้น PO เนื่องจากนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในส่วนของ KGI ไม่สามารถจองซื้อและชำระราคาหุ้นได้ทันเวลาปิดการจองซื้อ ดังนั้น KGI ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย จึงต้องรับหุ้นเข้าพอร์ตเอง เป็นจำนวน 12,966,700 หุ้น โดยหุ้นที่รับเข้าพอร์ตในครั้งนี้ จะไม่มีการขายออกเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันหลังหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนดไว้ จึงอยากสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นทุกราย ว่าหุ้นจำนวนที่อยู่ในพอร์ตของ KGI จะไม่เกิดแรงเทขายและส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ ยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมามีหุ้น IPO เข้ามาซื้อขายอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้นักลงทุนส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่อง หมุนเงินไม่ทัน จนไม่สามารถชำระหุ้น IPO ตัวใหม่ๆ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดแม้ว่าจะมีความสนใจจองซื้อก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงรับหุ้นเข้าพอร์ต ทั้งนี้หากพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานจะเห็นได้ว่า MMM มีโมเดลธุรกิจ ที่สร้างความแตกต่างจากกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการประเภทเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้การเป็น “โบรกเกอร์ อสังหาริมทรัพย์” ที่ครบวงจร ระดับชั้นนำของประเทศไทย และยังชูจุดเด่น การเป็น “มินิมาร์ท อสังหาริมทรัพย์”
รวมถึงความโดดเด่น ในการเลือกอสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาด ภายใต้การกระจายความเสี่ยงผ่านการบริหารโครงการที่หลากหลายทั้งในด้านประเภทที่อยู่อาศัยบ้าน และคอนโดมิเนียม รวมถึงทำเลที่ตั้ง ประกอบกับการสร้างอำนาจการต่อรอง เพื่อควบคุมต้นทุน ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี รวมถึงกลยุทธ์การทำการตลาดผ่านเครือข่ายนายหน้าอิสระขนาดใหญ่ ด้วยค่าตอบแทน Margin-Based Commission ทำให้นายหน้าอิสระสามารถปรับกลยุทธ์ การขายและการตลาดได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า จนสามารถปิดการขายและขยายฐานลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้เติบโตต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมามีกำไรเติบโตก้าวกระโดดและมีปันผลสม่ำเสมออีกด้วย
ทั้งนี้ในการรับทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกหุ้น ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีมีแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการที่ดี ประกอบกับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ บริหารงานอย่างโปร่งใส จึงมั่นใจในศักยภาพทางธุรกิจ “โดยหากมีความจำเป็นต้องรับเข้าพอร์ต ก็สามารถเลือกที่จะถือลงทุนระยะยาวได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ” นางสาวพัชพร กล่าว