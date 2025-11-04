Merkle Capital เดือน พ.ย.ตลาดคริปโทฯฟื้น

"เมอร์เคิล แคปปิตอล" มองเดือน พ.ย.ตลาดคริปโทฯ เตรียมฟื้นหลังแรงกดดันจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถึงจุดสูงสุด หลังจากเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา ภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวนสูง โดย Bitcoin ปรับตัวลดลงกว่า 15% และปิดเดือนในแดนลบครั้งแรกในรอบ 7 ปี ปัจจัยหลักจากความไม่แน่นอนของเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) และปัญหาด้านภาษีระหว่างสหรัฐฯ - จีน ขณะที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งสถานการณ์รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ไม่สามารถใช้งบประมาณดำเนินงานได้ตามปกติ ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาพรวมการลงทุน
นายวรเมธ จันทร์เสน ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า Merkle Capital ประเมินว่า เดือนพฤศจิกายนอาจจะเป็นช่วงที่ความกังวลของนักลงทุนจะถึงจุดสูงสุด ก่อนที่สินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin และตลาดคริปโทฯ โดยรวมจะมีโอกาสเริ่มฟื้นตัวด้วยเหตุผลดังนี้
ประการแรก"สัญญาณความเสี่ยงจากระบบธนาคารสหรัฐฯ" เพราะข้อมูลจาก Repo Rate ชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เริ่มขาดสภาพคล่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี นับจากเหตุการณ์ช่วงโควิด-19 แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนว่า ธนาคารหลายแห่งจำเป็นต้องพึ่งพาเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เพื่อเสริมสภาพคล่องระยะสั้น แสดงถึงสัญญาณว่าประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนเริ่มลดลง แม้สถานการณ์จะยังไม่ถึงขั้น “Bank Run” (ที่ประชาชนแห่ถอนเงินพร้อมกัน) แต่ถือเป็น สัญญาณเริ่มต้นของความเปราะบางในระบบการเงิน เนื่องจากปัญหาครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการถอนเงินของประชาชน แต่เกิดจาก ระบบบริหารสภาพคล่องของธนาคารเองที่เริ่มมีจุดอ่อน
ประการต่อมา "ตลาดเริ่มปรับลดความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ" จากปัจจัยของ Repo Rate และความกังวลด้านเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics) เช่น ปัญหาการควบคุมเงินเฟ้อ รวมถึงความเสี่ยงของ US government shutdown ซึ่งหมายถึงภาวะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต้อง ปิดทำการบางส่วน เพราะสภาคองเกรสยังไม่สามารถผ่านงบประมาณได้ทันเวลา ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่อาจประกาศในเดือนนี้ ทำให้ นักลงทุนลดความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก 91.7% เหลือเพียง 69.2% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้น หากตลาดปรับมุมมองเป็นการ “คงดอกเบี้ย” ในเดือนธันวาคมนี้ อาจส่งผลกดดันต่อ สินทรัพย์เสี่ยงและสภาพคล่องระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ
สุดท้ายคือ "การปิดลบของ Bitcoin ในเดือนตุลาคม ครั้งแรกในรอบ 7 ปี " เพราะช่วงปลายเดือนตุลาคมนักลงทุนสถาบันลดความเสี่ยงจากการขายสุทธิ Bitcoin และ Ethereum spot ETF ต่อเนื่อง 3 วัน (BTC -$1,150M / ETH -$363M) ส่งผลให้ราคาของ Bitcoin ปิดแดนลบในเดือนครั้งแรกในรอบ 7 ปีและกำลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 108,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายนภาพรวมตลาดคริปโทฯ ยังมีโอกาสผันผวนจากความกดดัน Macroeconomics ดังนั้น หากผ่านจุดต่ำสุดในเดือนนี้ได้ Merkle Capital มองว่าอาจเข้าสู่จังหวะการฟื้นตัว จากการคาดหวังว่าธนาคารกลางจะกลับมาให้สภาพคล่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อไป
