Sontana ขยายแบรนด์ เจาะกลุ่มนักธุรกิจ–รีโมตเวิร์กเกอร์ต่างชาติ

Sontana ประกาศขยายตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รุกหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ชูจุดขายระบบบริหารห้องพักอัจฉริยะ AI Concierge ยกระดับประสบการณ์ผู้เข้าพักและเพิ่มโอกาสให้เจ้าของอสังหาฯ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
นายชัชกร พฤกษานานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซอนทานา จำกัด เปิดเผยว่าปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ทำงานแบบ Digital Nomads กว่า 40 ล้านคน สหรัฐอเมริกาและยุโรปมีมืออาชีพมากกว่า 27 % ที่สามารถทำงานแบบ Hybrid หรือ Full Remote ซึ่งสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้* ขณะที่ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของโลกสำหรับผู้ทำงานกลุ่มนี้ ด้วยต้นทุนชีวิตที่คุ้มค่าและกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของนักเดินทางกลุ่มนี้ที่มองหาที่พักระยะกลางแบบรายเดือน Sontana จึงได้เข้ามาช่วยเจ้าของห้องคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ และบริษัทอสังหาริมทรัพย์สร้าง Serviced Residence จับฐานลูกค้ากลุ่มพรีเมี่ยม โดยเน้นปรับปรุงความพร้อมของห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครัน พร้อมดูแลบริการตลอดระยะเวลาการเข้าพัก ทำให้ผู้เช่าสามารถจองที่พักได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเข้าอยู่ได้อย่างรวดเร็วผ่านบริการที่ออกแบบมาสำหรับผู้เช่ากลุ่มพรีเมียมโดยเฉพาะ
ปัจจุบัน Sontana บริหารห้องพักกว่า 150 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และยังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในไตรมาสล่าสุดมีห้องใหม่เข้าร่วมโครงการกว่า 50 ที่พร้อมอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงถึง 89 % ในรอบปีที่ผ่านมา ความสำเร็จนี้เกิดจากการนำ AI และระบบอัตโนมัติมาช่วยในกระบวนการบริหารและให้บริการลูกค้า ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
โดย Sontana ขยายธุรกิจผ่านโมเดล Asset-Light โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์เอง แต่มุ่งสนับสนุนผ่านความร่วมมือกับผู้พัฒนาอสังหาฯ เจ้าของห้อง และนักลงทุน เพื่อสร้าง Revenue-Ready Assets ที่ปล่อยเช่าได้ทันที และด้วยจำนวนห้องพักภายใต้การบริหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้นำเทคโนโลยี AI มาช่วยรักษามาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการผู้เข้าพัก โดย AI Concierge ทำหน้าที่เชื่อมและสนับสนุนการประสานงานกับเจ้าของสินทรัพย์ ทีมงานภาคสนาม และผู้เช่า ทั้งในด้านการจอง การทำสัญญา เช็กอิน การบริการ และการสื่อสารกับผู้เช่าต่างชาติในหลากหลายภาษา เป็นต้น โดย AI Concierge ได้ช่วยให้บริษัทตอบสนองลูกค้าได้เร็วขึ้น และสามารถตอบอย่างแม่นยำได้มากกว่า 90%
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2569 Sontana ตั้งเป้าที่จะขยายห้องภายใต้การบริหารถึง 450 แห่ง รวมทั้งเตรียมที่จะขยายธุรกิจสู่หัวเมืองสำคัญต่าง ๆ นอกกรุงเทพฯ
นายชัชกร กล่าวว่า "AI Concierge จะช่วยยกระดับประสบการณ์ผู้เช่าและเจ้าของสินทรัพย์ ทั้งยังเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ด้านความสะดวก รวดเร็ว และมาตรฐานบริการเดียวกันทุกทำเล ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายตลาด เพื่อตอบโจทย์ที่พักรายเดือนของนักธุรกิจและรีโมตเวิร์กเกอร์ชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ในไทย พร้อมสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้เจ้าของห้อง"
สำหรับ Sontana มุ่งสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงนักลงทุน เจ้าของสินทรัพย์ และผู้เช่า
"เรามุ่งสร้างแบรนด์ที่พักระยะกลางด้วยโมเดล Asset-Light และ AI Concierge ไม่เพียงมอบความสะดวกและมาตรฐานสูง แต่ยังช่วยนักลงทุนอสังหาฯ เจ้าของห้องพัก สร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์อย่างยั่งยืน " นายชัชกร กล่าว