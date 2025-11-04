ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ทำ knowledge test-suitability test ก่อนจองซื้อโทเคนดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการติดต่อและการให้บริการแก่ผู้ลงทุนของ ICO portal เพื่อลดภาระของผู้ให้บริการฯ และผู้ลงทุนในการทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน (knowledge test) และกำหนดให้ ICO portal ต้องประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุน (suitability test) ของผู้ลงทุนอย่างน้อยทุก 2 ปี
ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการติดต่อและการให้บริการแก่ผู้ลงทุนของ ICO portal ในการทำ knowledge test และ suitability test ของผู้ลงทุนโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีแนวทางเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดย ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วย
ก.ล.ต. จึงออกประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้น มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำ knowledge test โดยกำหนดให้ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำ knowledge test ก่อนการลงทุน และในกรณีที่ผู้ลงทุนที่ผ่านการทำ knowledge test มาแล้วจะได้รับการยกเว้นในการทำ knowledge test
2. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ ICO portal ต้องประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุน (suitability test) ก่อนเริ่มให้บริการแก่ผู้ลงทุน โดยต้องทบทวนและปรับปรุงข้อมูลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนอย่างน้อยทุก 2 ปี
ทั้งนี้ การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าได้เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป