ออโรร่า เปิดตัวแอป "ALLGOLD" รุกตลาดซื้อขายทองคำออนไลน์

บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายทองคำออนไลน์ในประเทศไทย เดินหน้าขยายช่องทางการให้บริการสู่โลกดิจิทัล ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชัน "ALLGOLD" แพลตฟอร์ม ซื้อ-ขาย-ถอน ทองคำ 96.5% และ 99.99% ในรูปแบบออนไลน์แบบครบวงจร ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล ที่ต้องการความสะดวกสบายในการลงทุนทองคำโดยไม่ต้องเดินทางมาหน้าร้าน
แอปพลิเคชัน ALLGOLD เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาห้างทองออโรร่า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ วัยทำงาน ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา และอยากเริ่มต้นลงทุนทองคำในจำนวนเงินที่ไม่มาก อีกทั้งยังเห็นโอกาสจากการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ ที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงการลงทุนซื้อ-ขาย-ถอน ทองคำ แบบราคาเรียลไทม์
ALLGOLD ถือกำเนิดขึ้นในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขายทองคำที่ครบครัน ไม่ใช่เพียงแค่ช่องทางการซื้อขายทองคำออนไลน์ธรรมดา แต่เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนสามารถบริหารจัดการการลงทุนทองคำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยฟีเจอร์เด่นของแอปพลิเคชัน ALLGOLD ดังนี้
- ลงทุนเริ่มต้นง่าย ไม่จำกัดงบลงทุน: สามารถซื้อขายทองคำ 96.5% เริ่มต้นที่ 1 บาททอง โดยผูกบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาท ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับทองคำ 99.99% เริ่มต้นที่ 0.1 ออนซ์ โดยผูกบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน USD ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีงบจำกัดสามารถเข้าถึงการลงทุนทองคำได้ พร้อมระบบ "ซื้อทองง่าย ได้ทันที" และ "ขายทองไว ไม่ต้องรอ"
- ราคาทองคำแบบเรียลไทม์: ราคาทองคำเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก อัปเดตราคาทองคำแบบเรียลไทม์ ไม่พลาดโอกาสในการลงทุน
- กลยุทธ์บริหารการลงทุนที่ทันสมัย: สามารถตั้งราคาซื้อ-ขายทองคำล่วงหน้าได้ตามต้องการ ช่วยให้ไม่พลาดโอกาสการลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสม และสามารถเลือกรายการขายทองคำได้อย่างอิสระตามใจ
- ระบบการเงินที่ปลอดภัยและรวดเร็ว: ระบบชำระเงินและรับเงินแบบอัตโนมัติ ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ รับประกันความปลอดภัยและความรวดเร็วในทุกธุรกรรม พร้อมระบบผูกบัญชีธนาคารที่ใช้งานง่าย
- มั่นใจด้วยเครือข่ายสาขาที่แข็งแกร่ง: จุดเด่นที่ทำให้ ALLGOLD แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆ คือ การที่ผู้ใช้สามารถเลือกรับทองคำแท่งจริงได้ที่ร้านทองออโรร่า ซึ่งมีสาขาทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ครอบคลุมมากที่สุด นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในทุกการใช้งาน หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อขอคำแนะนำจากพนักงานคอยให้บริการและดูแลอย่างใกล้ชิดได้ที่ร้านทองออโรร่าทั่วประเทศ
อีกหนึ่งในจุดแข็งสำคัญของแอปพลิเคชัน ALLGOLD คือระบบเปิดบัญชีที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย โดยผู้ใช้สามารถเปิดบัญชีได้ในไม่กี่ขั้นตอนผ่านระบบ KYC (Know Your Customer) มาตรฐานสากล โดยขั้นตอนการสมัครใช้บริการ ประกอบด้วย
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ALLGOLD ผ่าน App Store หรือ Google Play
- เตรียมบัตรประชาชน อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อยืนยันตัวตน
- มีแอปพลิเคชัน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์
- จากนั้นทำการถ่ายรูปบัตรประชาชนและสแกนใบหน้า กรอกข้อมูลและแบบสอบถาม ตั้งรหัส PIN 6 หลัก และรอรับ SMS อนุมัติ
แอปพลิเคชัน ALLGOLD ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเพียง "ช่องทางการซื้อทอง" แต่เป็นการเปลี่ยนบทสนทนาเรื่องการลงทุนทองคำในสังคมไทย โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการแพลตฟอร์มที่เข้าใจว่า "การถือทองวันนี้คือการลงทุนในอนาคต ไม่ใช่แค่การสะสม" และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการ ออโรร่า เทรดดิ้ง ยังได้มีการจัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน ALLGOLD พร้อมการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำเป็นประจำทุกเดือน ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่
ALLGOLD ไม่หยุดพัฒนาแค่ในเวอร์ชันปัจจุบัน แต่ยังมีแผนเสริมฟีเจอร์ และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการเปิดตัวในอนาคต เพื่อยกระดับประสบการณ์การลงทุนของผู้ใช้งานให้ทันสมัย และตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนมากที่สุด สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ALLGOLD ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 02-178-9999 กด 9 , Website: https://www.arrgoldtrading.com , Facebook: https://www.facebook.com/ARRGoldTrading , LINE Official Account: @allgold หรือ https://lin.ee/MNfScPQ