พีดีเฮ้าส์ ชู 4 แกนหลัก มุ่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นตลาดรับสร้างบ้าน

"พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล" ผู้นำรับสร้างบ้าน ประกาศปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ ภายใต้แนวคิด "สร้างบ้านเพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและความรับผิดชอบ" เพื่อรับมือกับสถานการณ์ท้าทายของตลาดรับสร้างบ้านที่กำลังสูญเสียความเชื่อมั่น จากข่าวคดีความของบริษัทรับสร้างบ้านทิ้งงานที่ออกสื่ออย่างต่อเนื่อง พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ "Super-Aged Society" หรือสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
นางสาวจิราภา สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกลุ่มบริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดรับสร้างบ้านในไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 กำลังเผชิญความท้าทายอย่างหนักจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะปัญหาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ถูกทำลายจากข่าวคดีความและปัญหาของบริษัทรับสร้างบ้านทิ้งงานที่ออกรายการทีวีและสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคสูญเสียความไว้วางใจต่ออุตสาหกรรมและชะลอการตัดสินใจสร้างบ้าน กอปรกับความไม่มั่นคงทางการเมืองและสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้ตลาดรวมรับสร้างบ้านที่คาดว่าจะเติบโตอาจติดลบหรือชะงักการเติบโตในช่วงที่เหลือของปีนี้
"ในสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ พีดีเฮ้าส์ มองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความแตกต่างและฟื้นฟูความเชื่อมั่นที่สูญเสียไป ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านมืออาชีพจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างเร่งด่วน จากเดิมที่มุ่งเน้นแข่งขันแบบไร้ทิศทางหรือแข่งแต่ราคา สู่การสร้าง 'คุณค่า' ที่แท้จริงให้กับผู้บริโภค โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และมาตรฐานที่เข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจและแตกต่างจากผู้ประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ยังเป็นการตอบสนองต่อแนวโน้มประชากรไทยที่จะมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วน 28-30% ของประชากรทั้งหมดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในไทยมีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว แม้ว่าภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านจะเผชิญความท้าทายในปัจจุบันก็ตาม" นางสาวจิราภา กล่าว
4 แกนหลักการพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
พีดีเฮ้าส์ ได้วางแนวทางการพัฒนาผ่าน 4 แกนหลักสำคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและความยั่งยืน เพื่อสร้างความแตกต่างและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ได้แก่:
1. บ้านประหยัดพลังงาน (Energy-Saving Home) บริษัทฯ มุ่งเป็นผู้นำในการสร้างบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการการันตีด้วยรางวัลประเภท "ดี" และ "ดีมาก" จำนวนรวม 36 รางวัล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม
2. บ้านสุขภาพ (Wellness Home) ด้วยการนำเทคโนโลยี PD Fresh Airflow มาเป็นมาตรฐานใหม่ เพื่อสร้างสมดุลอากาศบริสุทธิ์ภายในบ้าน ช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5 สารก่อภูมิแพ้และเชื้อโรค พร้อมการเลือกใช้วัสดุปูผิวพื้นปลอดสารระเหยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยผ่านมาตรฐานการรับรองจากยุโรป (Zero VOC) และการจัดแสงธรรมชาติที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ตอบโจทย์เทรนด์บ้านเพื่อสุขภาพ (Wellness Home) ที่กลายเป็นมาตรฐานใหม่หลังสถานการณ์โรคระบาด
3. บ้านสำหรับผู้สูงอายุและทุกเจเนอเรชัน (Universal Design) ออกแบบตามแนวคิด Universal Design หรือการออกแบบเพื่อทุกคน โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะการลดอุบัติเหตุที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น การลื่นล้ม ด้วยการใช้พื้นผิวไม่ลื่นและการติดตั้งราวจับในจุดสำคัญ พร้อมความยืดหยุ่นของพื้นที่ (Flexible Space) ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการในอนาคต เพื่อรองรับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงวัยและสนับสนุนการอยู่อาศัยอย่างอิสระ (Aging in Place)
4. นวัตกรรมการก่อสร้างและความโปร่งใส (Construction Innovation & Transparency) ใช้ระบบ Multi-Joint Lock System ซึ่งเป็นระบบเสาคานสำเร็จรูปที่เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า และลดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงเทคโนโลยี Bubble Deck จากเดนมาร์กที่ช่วยลดการใช้คอนกรีตและเป็นฉนวนกันความร้อน นอกจากนี้ยังเน้นระบบการบริหารจัดการเงินงวดที่โปร่งใส สัญญาที่เป็นธรรม การรับประกันคุณภาพที่ชัดเจน และการบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่การขอสินเชื่อ การขออนุญาตก่อสร้าง การออกแบบและตกแต่งภายใน การออกแบบและจัดสวน ไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดูแลซ่อมบำรุงบ้านตามระยะเวลารับประกัน 1-2 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจและแตกต่างจากผู้รับเหมาที่ขาดความรับผิดชอบ
แนวโน้มตลาดปี 2568: ท้าทายแต่มีโอกาส
แม้ว่าภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในปี 2568 จะเผชิญความท้าทายและคาดว่าจะเติบโตติดลบหรือการเติบโตชะงักจากปัจจัยลบหลายด้าน โดยเฉพาะความเชื่อมั่นที่พังทลายจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและกำลังซื้อที่หดตัว โดยตลาดหลักยังคงเป็นกลุ่มผู้มีความต้องการสร้างบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยจริง (Real Demand) โดยเฉพาะบ้านในกลุ่มราคา 4-10 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมากสุดและช่วยขับเคลื่อนตลาด ในส่วนบ้านระดับราคา 10-20 ล้านบาทขึ้นไป ยังคงมีดีมานด์ที่ค่อนข้างคงตัว ผู้ซื้อกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไม่มากนัก
ขณะที่บ้านในกลุ่มราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทเศษ คาดว่าจะชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยลบที่กระทบต่อกำลังซื้อ
สำหรับตลาดรับสร้างบ้านที่มีบริการรองรับผู้สูงอายุ ถึงแม้จะเป็นตลาดเฉพาะ (niche market) ที่คาดว่าจะมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 7-10% หรือมีมูลค่าประมาณ 1,000-1,500 ล้านบาท แต่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในปัจจุบันและระยะยาว ตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (คาดว่าจะมีสัดส่วน 28-30% ของประชากรทั้งหมดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า) และความตระหนักของครอบครัวรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมากขึ้น
"พีดีเฮ้าส์ เชื่อว่าในยุคที่ตลาดรับสร้างบ้านกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค การสร้างความแตกต่างด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และมาตรฐานที่เข้มงวด จะเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน อนาคตของธุรกิจรับสร้างบ้านไม่ได้อยู่ที่แค่การสร้างบ้านให้เสร็จ แต่คือการสร้างบ้านที่มอบ 'คุณค่า' มากกว่า 'มูลค่า' และตอบโจทย์ชีวิตในระยะยาว ยิ่งสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 'ที่อยู่อาศัย' จึงไม่ใช่เพียงแค่ 'ที่อยู่' อีกต่อไป แต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งความสุข ความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว" นางสาวจิราภา กล่าว.ครั้งนี้ยังเป็นการตอบสนองต่อแนวโน้มประชากรไทยที่จะมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วน 28-30% ของประชากรทั้งหมดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในไทยมีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว แม้ว่าภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านจะเผชิญความท้าทายในปัจจุบันก็ตาม" นางสาวจิราภา กล่าว