พฤกษาฯ ส่ง“IHC”บุกตลาดก่อสร้าง-รับสร้างบ้าน ลุยเปิดตัวธุรกิจให้เช่า เสริมแกร่งระยะยาว

“พฤกษา โฮลดิ้ง” (PSH) เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจตามกลยุทธ์ธุรกิจ เปิดตัวบริษัท “อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด” (IHC) อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “สร้างการอยู่อาศัย ที่ยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรม” เจาะกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาฯด้วยแบรนด์ IHC และธุรกิจรับสร้างบ้าน ด้วยแบรนด์ Plantnery by PRUKSA มุ่งยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างด้วยนวัตกรรมและประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาวด้วยธุรกิจให้เช่า สร้างรายได้ประจำ เปิดตัวครั้งแรกภายใต้แบรนด์ iPlearn ในไตรมาส 4 นำร่อง 3 แห่ง ในย่านลำลูกกา, รังสิต-คลอง 2, และ บ่อวิน จ.ระยอง ตอกย้ำความเป็นผู้นำการส่งมอบการอยู่อาศัย “ที่อยู่ดี ทั้งชีวิต” ผ่านนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปีของเครือพฤกษา
นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด เปิดเผยว่า การเปิดตัว IHC ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมกลยุทธ์สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนของพฤกษา เพื่อต่อยอดพอร์ตธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเติมเต็ม Ecosystem ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำของการอยู่อาศัยที่ครอบคลุมตั้งแต่วัสดุ การก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย ไปจนถึงการลงทุนในอนาคต ปักหมุด New S-Curve ที่จะต่อยอดธุรกิจจากผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สู่การเป็นผู้นำที่ให้บริการด้านการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยครบวงจร สร้างการเติบโตระยะยาว
ภายใต้แบรนด์ IHC เจาะกลุ่มลูกค้า B2B และ SME พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) แนะนำโมเดลธุรกิจ การตั้งราคาสินค้า การกำหนดต้นทุน ประเมินผลกำไร ที่เหมาะสมกับการแข่งขันในตลาด การออกแบบงานสถาปัตยกรรม ไปจนถึงการบริหารงานก่อสร้าง และบริการหลังการขาย ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้นและนำนวัตกรรมด้านการก่อสร้างใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพงานก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น ทั้งอพาร์ตเมนต์ โรงแรม หอพัก โฮมออฟฟิศ คลังสินค้า และโรงงานฯ โดยมีทีมก่อสร้างที่มีศักยภาพสูงและมีประสบการณ์กว่า 30 ปี มากกว่า 60 ทีม ที่พร้อมให้บริการลูกค้า พร้อม capacity ในการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ หรือบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ได้ถึง 700 หลังต่อเดือน
ส่วนธุรกิจรับสร้างบ้าน ภายใต้แบรนด์ Plantnery by PRUKSA เจาะกลุ่มลูกค้า B2C ระดับกลางถึงบน ในราคา 3 ถึง 20 ล้านบาท โดยมีจุดเด่น คือ ทีมช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการสร้างบ้านมาแล้วกว่า 200,000 หลัง พร้อมการรับประกันงานโครงสร้างนานถึง 20 ปี มีราคาชัดเจนไม่บานปลาย สร้างเสร็จเร็วภายใน 6 เดือน การันตีไม่ทิ้งงาน รวมถึงมีบริการ One-Stop Service และแบบบ้านที่มีให้เลือกกว่า 100 แบบ ตั้งแต่แบบบ้านมาตรฐาน การ Customize ปรับเปลี่ยนแบบบ้านมาตรฐาน การออกแบบใหม่ ไปจนถึงการก่อสร้างตามแบบของลูกค้า ในราคาเริ่มต้น 10 ล้านบาท
อีกทั้งยังโดดเด่นด้วยนวัตกรรม Inno-Tech ที่มุ่งยกระดับคุณภาพบ้านและคุณภาพการอยู่อาศัยของทุกครอบครัว ให้ได้บ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบพรีคาทส์ที่แข็งแรง ทนทาน เสริมด้วยเทคโนโลยีเพื่อบ้านอยู่สบายและปลอดภัย ที่จะช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิต ภายใต้คอนเซ็ปต์ Building Homes, Crafting dream, Made Possible สร้างบ้าน สร้างฝัน สร้างได้
“เรามองเห็นศักยภาพของตลาดรับสร้างบ้านที่มีโอกาสเติบโตสูง จากข้อมูลของสมาคมไทยรับสร้างบ้านและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านในปี 2568 จะสูงถึง 130,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ครองสัดส่วนเพียง 10% หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงโอกาสมหาศาลสำหรับผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหม่ที่ต้องการสร้างมาตรฐานการก่อสร้างและการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพ” นายปิยะ กล่าว
นอกจากสองธุรกิจหลักแล้ว IHC ยังเตรียมเดินหน้าสู่การสร้างรายได้ประจำที่มั่นคงและยั่งยืน ด้วยการขยายสู่ธุรกิจให้เช่า เปิดตัวครั้งแรก ภายใต้แบรนด์ iPlearn เป็นที่อยู่อาศัยให้เช่า รองรับการอยู่อาศัยยุคใหม่ ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ทันสมัย และฟังก์ชั่นห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ระบบเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยออนไลน์ 24 ชม. ด้วยราคาค่าเช่าที่คุ้มค่า โดยนำร่อง 3 ทำเลแรก ได้แก่ ลำลูกกา, รังสิต–คลอง 2, และบ่อวิน (จ.ระยอง) ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในไตรมาส 4 ปีนี้ และมีแผนขยายสู่ 10,000 ห้องใน 3 ปี จับกลุ่มผู้เช่าหลากหลายตั้งแต่ พนักงานโรงงาน นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ ไปจนถึงเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในเมือง เน้นทำเลใกล้แหล่งงานและสถาบันการศึกษา รองรับดีมานด์เช่าที่เติบโตต่อเนื่อง โดยพื้นที่นำร่องมีอัตราเช่าสูงกว่า 90% แล้วในปัจจุบัน.