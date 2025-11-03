"Google - YouTube" เตรียมควักเงินกว่า 30 ล้านดอลลาร์ จ่ายชดเชยหลังแพ้คดีละเมิดข้อมูลส่วนตัวเด็กในสหรัฐฯ

สองยักษ์ใหญ่แห่งโลกเทคโนโลยี “Google” และ “YouTube” เตรียมควักเงินกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปิดคดีแบบกลุ่ม (Class Action) หลังถูกฟ้องละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็ก โดยถูกกล่าวหาว่าเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ผู้ปกครองของตัวแทนกลุ่มฟ้องจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (Service Awards) สูงสุดถึง 1,500 ดอลลาร์ต่อราย เพื่อเป็นการชดเชยบทบาทในการดำเนินคดี ซึ่งคดีนี้ครอบคลุมกลุ่มบุคคลในสหรัฐฯ ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และเคยรับชมเนื้อหาวิดีโอสำหรับเด็กบน YouTube ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2013 ถึง 1 เมษายน 2020
แม้ Google จะปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยยืนยันว่าไม่ได้กระทำผิด แต่ตัดสินใจยอมความเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้คดีที่อาจยืดเยื้อและส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร ทั้งนี้ การชำระเงินจะเป็นแบบ “เฉลี่ยตามสัดส่วน” (Pro-Rata) ขึ้นอยู่กับจำนวนคำร้องที่ยื่นเข้ามา โดยหักค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการก่อน
ที่สำคัญ ผู้เรียกร้องสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการรับชมวิดีโอ แต่จำนวนเงินที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนคำร้องที่ถูกส่งเข้ามา ทั้งนี้ ต้องยื่นคำร้องภายในวันที่ 21 มกราคม 2026 ผ่านระบบออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ โดยศาลกลางสหรัฐฯ กำหนดไต่สวนเพื่ออนุมัติข้อตกลงในวันที่ 13 มกราคม 2026
ข้อตกลงนี้ถือเป็นบทสรุปของคดีความที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งเริ่มต้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก (COPPA) ที่บังคับใช้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการเก็บและใช้ข้อมูลของเยาวชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
อย่างไรก็ตามในเชิงวิเคราะห์ คดีนี้สะท้อนให้เห็นแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับโลก ท่ามกลางการเข้มงวดด้านกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองผู้เยาว์ โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลกลายเป็น “ทรัพยากรทองคำ” ของธุรกิจดิจิทัล การยอมความของ Google จึงถูกมองว่าเป็นการยอมเสียเล็กเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความไว้วางใจของผู้ใช้งานในระยะยาว