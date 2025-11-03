Aster พุ่งแรงกว่า 36% หลัง CZ แห่งไบแนนซ์เผยซื้อเหรียญ จุดกระแส Altcoin ร้อนแรงอีกรอบ

กระแสตลาดคริปโตกลับมาร้อนฉ่าทันที หลัง “ฉางเผิง เจ้า” หรือ CZ ผู้ก่อตั้งไบแนนซ์ (Binance) เผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าได้เข้าซื้อเหรียญ Aster (ASTER) จำนวนกว่า 2.09 ล้านโทเคน ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 0.913 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ส่งผลให้ราคาพุ่งทะยานกว่า 36% แตะระดับสูงสุดที่ 1.25 ดอลลาร์ภายในไม่กี่ชั่วโมง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ตอกย้ำปรัชญาการลงทุนของ CZ ที่ยึดแนวทาง “ซื้อและถือ” (Buy and Hold) เช่นเดียวกับการลงทุนในเหรียญ BNB เมื่อ 8 ปีก่อน ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตสูงสุดในตลาดโลก
ขณะที่ Aster คือแพลตฟอร์มกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Exchange: DEX) ที่ทำงานบนหลายบล็อกเชนหลัก ทั้ง Solana, BNB Chain, Ethereum และ Arbitrum โดยให้บริการซื้อขายทั้ง Spot และ Perpetual พร้อมเลเวอเรจสูงสุดถึง 1001 เท่า จุดเด่นคือสามารถเทรดได้ทั้งคริปโตและหุ้นสหรัฐฯ โดยใช้คริปโตชำระธุรกรรมโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านระบบ Bridging
นอกจากนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนโดย YZi Labs และเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน 2568 บนเครือข่าย BNB Chain ทั้งนี้ การเข้าซื้อเหรียญของ CZ ก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายนก็เคยสร้างกระแสคึกคักให้ตลาดมาแล้วรอบหนึ่ง
โดยตั้งแต่เปิดตัวช่วงกลางเดือนกันยายนที่ราคาเพียง 0.10 ดอลลาร์ เหรียญ Aster ได้พุ่งขึ้นมากกว่า 1,000% ทำจุดสูงสุดที่ 2.41 ดอลลาร์ภายในวันที่ 24 กันยายน ก่อนจะย่อตัวลงมาแถว 1.16 ดอลลาร์ ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่ผันผวนอย่างหนัก
ล่าสุด ณ เวลารายงาน ราคา Aster ขยับขึ้นอีก 26% ในรอบ 24 ชั่วโมง อยู่ที่ระดับ 1.22 ดอลลาร์ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อทั้งศักยภาพแพลตฟอร์มและอิทธิพลของ CZ ที่ยังคงเป็น “แรงขับเคลื่อนสำคัญ” ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล