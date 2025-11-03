ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.48-อ่อนค่าลงตามทิศทางสกุลเงินภูมิภาค

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(3พ.ย.68)เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 32.48 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ 32.34 บาทต่อดอลลาร์ฯ..ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าลงตามทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาค ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังมีแรงหนุนจากสัญญาณที่ไม่แน่นอนของจังหวะการปรับลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ ในการประชุมเฟดเดือนธ.ค. นี้ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับแรงขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน โดยในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 649 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 1,823 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.35-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟด