Liberator” ยกทีมร่วม “Money Expo 2025 Chiang Mai” รุกตลาดภาคเหนือโค้งสุดท้ายของปี
บริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ “LIBERATOR” เตรียมยกทีมเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 20 (MONEY EXPO 2025 CHIANGMAI) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Resilient Wealth – สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2568 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าถึงนักลงทุน ภาคเหนือและนำเสนอการบริการด้านการลงทุนต่างๆมากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมจะได้พบกับทีมงาน Liberator อย่างใกล้ชิดได้ ณ บูธหมายเลขที่ F1
โดยงานนี้ LIBERATOR เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบจัดเต็ม 4 ต่อสำหรับผู้ร่วมงาน Money Expo โดยเฉพาะ เพียงกดติดตามโซเชียลมีเดียของ Liberator (ภายในงาน) รับฟรีทันทีสติกเกอร์ลิมิเต็ดอิดิชันที่ไม่มีจำหน่ายที่ไหน ต่อที่สอง เมื่อเปิดบัญชีลงทุนประเภทใดก็ได้ รับบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex ฟรี 2 ใบ พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นของสมนาคุณอีกมากมาย อาทิ หนังสือ "ก้าวแรกลงทุน", เสื้อยืด, สมุดโน้ต และบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 100 บาท
พิเศษสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่เปิดบัญชีครั้งแรกในงาน รับเพิ่มอีก 2 ต่อ เพียงฝากเงินเข้าบัญชีขั้นต่ำ 3,000 บาท ภายในวันที่ 10 - 31 พฤศจิกายน 2568 รับฟรี "เสื้อยืดมีสติเทรดเดอร์" และเมื่อเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกภายในช่วงเวลาเดียวกัน รับฟรีหนังสือ "ก้าวแรกลงทุน" (จำกัด 100 ท่านแรกเท่านั้น) อย่าพลาดข้อเสนอสุดพิเศษนี้ แล้วพบกันที่บูธ Liberator
ทั้งนี้งาน MONEY EXPO 2025 CHIANGMAI เป็นหนึ่งเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงโอกาสทางการเงินและการลงทุนสู่ภูมิภาค ซึ่ง Liberator เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจชาวเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง มาพบปะพูดคุยกับทีมงานอย่างใกล้ชิดพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ ร่วมสัมผัสประสบการณ์การลงทุนยุคใหม่กับโบรกเกอร์ที่เข้าใจทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่