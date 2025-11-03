CGSI เก็งโบรกขยับ EPS หลัง บจ.แจ้งงบ Q3/68 โต YoY แรงหนุนจาก "ท่องเที่ยว-พลังงาน" ช่วยดัน SET ฟื้น

ฝ่ายวิเคราะห์ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) (CGSI) ระบุในบทวิเคราะห์ ว่า บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่นอกจากกลุ่มธนาคารจะประกาศผลประกอบการในไตรมาส 3/68 ช่วงกลางเดือน พ.ย.68 และ Bloomberg consensus คาดการณ์ว่ากำไรในไตรมาส 3/68 ของบริษัทไทยจะเพิ่มขึ้น 28% yoy แต่ลดลง 27% qoq โดยกลุ่มที่ Bloomberg consensus มองว่าน่าจะมีกำไรเติบโตแข็งแกร่งที่สุด yoy คือ กลุ่มท่องเที่ยว, กลุ่มปิโตรเคมีและกลุ่มพลังงาน ส่วนกลุ่มที่คาดจะมีกำไรเติบโตอ่อนตัว yoy คือ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง, กลุ่มขนส่ง และกลุ่มประกันภัย
ทั้งนี้ เชื่อว่าจะมีการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยเพิ่มขึ้น หลังประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 3/68 ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายใน SET ช่วงเดือน พ.ย. 68 รวมถึงเชื่อว่าการมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจะช่วยหนุน SET ช่วงเดือน พ.ย. เช่นกัน โดยโครงการคนละครึ่งพลัสมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.68 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.68 และเชื่อว่ารัฐบาลอาจออกมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อสินค้าเพิ่มเติมช่วงเดือน ธ.ค.68 ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ค้าปลีก
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างโครงการเที่ยวดีมีคืน ที่ให้นำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวช่วงวันที่ 29 ต.ค.68 - 15 ธ.ค.68 มาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 20,000 บาท แต่เชื่อว่าคนไทยอาจไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเดินทางท่องเที่ยวมากนัก เพราะอยู่ในช่วงไว้อาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะที่เชื่อว่าสถานการณ์การเมืองจะสงบในเดือน พ.ย. เช่นกัน หลังปิดประชุมสภาในวันที่ 30 ต.ค. 2568 และจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 12 ธ.ค. 2568 การขายทำกำไร DELTA อาจฉุดให้ดัชนี SET ปรับตัวลงในเดือน พ.ย. 2568
ฝ่ายวิเคราะห์ CGSI ประเมินว่าการที่ราคาหุ้น DELTA ปรับตัวขึ้นถึง 39% ณ วันที่ 30 ต.ค.68 ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 62 จุดหรือ +4.8% MTD ส่งผลให้ SET ต้องขยายบัญชี cash balance ของ DELTA ช่วงวันที่ 31 ต.ค. 2568 - 20 พ.ย. 2568 อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมหุ้น DELTA พบว่าแท้จริงแล้วดัชนี SET ปรับลดลง 1.8% MTD และหากมีการเทขายทำกำไรหุ้น DELTA อย่างมีนัยสำคัญ เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยจะเผชิญกับแรงกดดันในเดือน พ.ย. 2568 ทั้งนี้ DELTA ซื้อขายที่ P/E 89 เท่าในปี 69 ตามประมาณการของ Bloomberg consensus
ฝ่ายวิเคราะห์ฯระบุว่า ปัจจุบัน SET ซื้อขายอยู่ที่ P/E 15 เท่าในปี 69 แต่หากนำ DELTA ออกจากการคำนวณ SET จะซื้อขายอยู่ที่ P/E เพียง 12.4 เท่าในปี 69 หรือประมาณ -1.5SD จากค่าเฉลี่ย 10 ปี อีกทั้ง SET ยัง underperform ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ YTD จึงเชื่อว่าการปรับเพิ่มประมาณการกำไรและเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศอาจช่วยขับเคลื่อนการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยในเดือน พ.ย. 2568
โดยเป้าดัชนี SET สิ้นปี 69 อยู่ที่ 1,400 จุด ซึ่งจะเท่ากับ P/E 15.0 เท่าในปี 70 หรือ -0.75SD จากค่าเฉลี่ย 10 ปี โดยเชื่อว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย, มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ, การที่บริษัทจดทะเบียนรายงานผลกำไรดีใน ไตรมาส 3/68 และการที่ Bloomberg ปรับเพิ่มประมาณการกำไรจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทย ส่วนความวุ่นวายทางการเมืองและความขัดแย้งกับกัมพูชาที่กลับมาปะทุจะเป็น downside risk สำหรับหุ้น Top pick ประกอบด้วย ADVANC, BDMS, CPN, GULF, MINT, MTC, PR9, SCB และ TRUE