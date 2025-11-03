NEC พาเหรดอวดเทคโนโลยี งานThailand Smart City Expo 2025 5-7 พ.ย.นี้

เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ประกาศความพร้อมเป็นผู้นำโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยี 3 ด้าน Healthcare, Cyber Security และ Disaster Management ผสานเข้ากับ AI หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยสู่การใช้ชีวิตอนาคตในเมืองอัจฉริยะ
มร. อิชิโร คูริฮาระ ประธานบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NEC เปิดเผยว่า ในปีนี้ NEC ยังคงเดินหน้าพัฒนาและนำเสนอสุดยอดเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับโซลูชั่นที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจต่างๆ โดยเน้นไปที่ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ Healthcare, Cyber Security และ Disaster Management ซึ่งได้รับการออกแบบโซลูชั่นให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้เราได้ออกแบบโซลูชั่นทางด้าน Healthcare ด้วยการนำเอาสุดยอดเทคโนโลยีอย่าง FonesVisuas เทคโนโลยีการวิเคราะห์โปรตีนในการบ่งชี้ความเสี่ยงของโรคภัยต่างๆ ในแบบส่วนบุคคล โดยอาศัยความสามารถของ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ให้กับศูนย์สุขภาพในเครือโรงพยาบาล BDMS ทั่วประเทศ
“จากแผนการปรับแนวทางการทำธุรกิจไปเมื่อปีที่แล้ว นอกจากความตั้งใจในการนำเสนอสุดยอดเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในโซลูชั่นด้านต่างๆ ที่ NEC นำเสนอต่อลูกค้าในประเทศไทย ในปีนี้บริษัทยังคงเชื่อมั่นในสองสิ่งก็คือ Digital และ Sustainability ที่เป็นแกนกลาง โดยอาศัย Information Technology (IT) และปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligent ผนวกเข้ากับโซลูชั่นต่างๆ ที่เหมาะสมให้กับองค์กรธุรกิจ” มร.อิชิโร คูริฮาระกล่าว
โดย ยก 3 กลุ่มโซลูชั่น โชว์งาน Thailand Smart City Expo 2025 ซึ่ง NEC ยังคงเดินตามแผน Digital และ Sustainability อย่างเชื่อมั่น และด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดนิ่งสิ่งที่บริษัทเล็งเห็นคือ ภาคธุรกิจที่มีความต้องการโซลูชั่นเฉพาะด้านและเหมาะสมในการดำเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจ การปรับเปลี่ยนในปีนี้ เราจะได้เห็นการมุ่งเน้นในนำเอาเทคโนโลยีมาใส่ไว้ในโซลูชั่นใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่
-Healthcare
หนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัว ภาพรวมของตลาดเฮลท์แคร์โดยเฉพาะกลุ่ม Wellness โดยรวมของประเทศไทยสูงเกือบ 4 หมื่น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามรายงานล่าสุดของ GWI
บริการดูแลสุขภาพเชิงรุกหรือ Wellness Center นั้น แตกต่างจากธุรกิจโรงพยาบาลแบบเดิม ที่เราเข้าใจตรงกันว่ารพ.คือการรักษาคนป่วยให้กลับมามีสุขภาพดี หรือมีชีวิตที่ปกติ หากแต่ Wellness นั้น เป็นการทำให้คนปกติหรือคนทั่วไปนั้นไม่ป่วยหรือรับรู้ความเสี่ยง และสามารถเตรียมตัวรับมือก่อนเพื่อลดความรุนแรงของโรคภัยต่างๆ
นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำเสนอ แพลตฟอร์ม CrossCare ที่ผสานทุกฟังก์ชั่นของระบบการดูแลผู้สูงอายุ เข้าเป็นหนึ่งเดียว สามารถทราบความผิดปกติของผู้สูงอายุที่ไม่ว่าจะพักอยู่ที่บ้าน หรือสถานดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบดูแลสุขภาพทางอุปกรณ์ IoT ,โทรศัพท์มือถือหรือ Call Center อีกทั้งยังแชร์ข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุและแพทย์ผู้ดูแลที่ได้อย่างทันท่วงที
-Cybersecurity
ในอดีตลูกค้าของ NEC จะรู้จักเป็นอย่างดีว่า “เราคือผู้นำ ด้านโซลูชัน ICT ที่มุ่งสร้างคุณค่าและผลลัพธ์ทางธุรกิจ” แต่สำหรับโลกยุคใหม่ที่ดิจิทัล คือหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ แต่ว่าในเงามืดของมันนั้นมีสิ่งที่เรียกว่า ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น NEC พร้อมนำเสนอ Solution Threat Intelligence ช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร จากการรับมือแบบ “ตั้งรับ” สู่การ “ป้องกันเชิงรุก” อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำ ทันเวลาและสามารถนำ ไปปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ทีม cybersecurity สามารถคาดการณ์ป้องกัน และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างทันท่วงที
- Disaster Management
ภัยพิบัติ ถือเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่ง ที่จะทำให้ธุรกิจต้องหยุดนิ่ง และไม่สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในโลกของ Smart Cityนั้น ภัยพิบัติที่เสี่ยงและพบเจอบ่อยที่สุดก็คือ น้ำท่วม โดย NEC นำเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ร่วมกับการวิเคราะห์ภาพเพื่อประเมินความเสียหาย ซึ่งสามารถระบุขอบเขต และตำแหน่งของความเสียหาย จากภาพถ่ายหลากหลายที่รวบรวมได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งมีส่วนสำคัญ ในการเร่งกระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที
มร.อิชิโร คูริฮาระ กล่าวทิ้งท้ายว่า องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังมองหาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงในยุคดิจิทัล สามารถเข้ามาปรึกษาและขอคำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจได้ โดย NEC จะนำโซลูชั่นทั้ง 3 ด้านนี้ ไปจัดแสดงภายในงาน Thailand Smart City Forum 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายนนี้ ณ บูธ E01 Hall 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์