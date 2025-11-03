MMM ชูโมเดลธุรกิจ “โบรกเกอร์อสังหาฯ รูปแบบใหม่”2 โบรกเกอร์ เคาะราคาเป้าหมาย 10 บาท

บมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล“MMM” ประกาศตอกย้ำ Business Model ในการเป็น “โบรกเกอร์ อสังหาริมทรัพย์”แบบครบวงจร ภายใต้จุดเด่นในการวางตำแหน่งของบริษัทฯ เป็น “มินิมาร์ทอสังหาริมทรัพย์” พร้อมนำร่องรายแรกจากตลาด LiVEx สู่ตลาดหลักทรัพย์mai เล็ง ระดมทุนขยายพอร์ตธุรกิจ 3 BU เร่งต่อยอดการเติบโตในอนาคต ด้าน บล.เคจีไอ -บล.ดาโอ สแกนหุ้น น้องใหม่ “MMM” เคาะราคาเป้าหมาย 10.00 บาท/หุ้น
นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM เปิดเผยว่า “MMM” เป็นหนึ่งในผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การให้บริการที่ปรึกษา ด้านการขายและการตลาดแก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯ และซื้อขายอสังหาฯ ระดับชั้นนำของประเทศไทย และภายใต้จุดเด่นที่ชัดเจนในการวางตำแหน่งของบริษัทฯ เป็น “มินิมาร์ทอสังหาริมทรัพย์” ซึ่งถือเป็นโมเดลธุรกิจที่สร้างความแตกต่างจากกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการประเภทเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สะท้อนถึงรูปแบบ Business Model ในการเป็น “โบรกเกอร์ อสังหาริมทรัพย์” แบบครบวงจร ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายได้ทุกมิติ
ด้วยความโดดเด่น ของ “MMM” ในการเลือกอสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย ที่มุ่งเน้นความต้องการ ของตลาด ภายใต้การกระจายความเสี่ยงผ่านการบริหารโครงการที่หลากหลายทั้งในด้านประเภทที่อยู่อาศัยบ้าน และ คอนโดมิเนียม รวมถึงทำเลที่ตั้ง ประกอบกับการสร้างอำนาจการต่อรองเพื่อควบคุมต้นทุนทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี ผนวกกับกลยุทธ์การทำการตลาดผ่านเครือข่ายนายหน้าอิสระขนาดใหญ่ ด้วยค่าตอบแทน Margin-Based Commission ทำให้นายหน้าอิสระสามารถปรับกลยุทธ์การขายและการตลาดได้ตรงต่อ ความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ “MMM” สามารถปิดการขายและขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จนสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้ดี และมีแนวโน้มต่อยอดการเติบโตต่อเนื่องรวมถึงมีศักยภาพในการ ทำกำไรในระดับสูง และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง ทำให้บริษัทฯสามารถจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง 6 ไตรมาสติดต่อกันตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน
“MMM เป็นบริษัทแรกในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ที่ก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอกย้ำถึงศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุน จำนวน 287.10 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นสามัญทั่วไป (PO) จำนวนไม่เกิน 64.2 ล้านหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปต่อยอดธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในหุ้น MMM”
และภายหลังจากที่บริษัทฯ ระดมทุนแล้วเสร็จ บริษัทฯ เตรียมขยายพอร์ตธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจที่ปรึกษางานขายโครงการ (BU1) บริหารงานขายโครงการ (BU2) บริการแบบ Hybrid รวมถึงการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการซื้อขาย (BU3) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งถือเป็นโอกาสในการขยายพอร์ตโครงการที่หลากหลายมากขึ้น ผ่านทั้ง 3 รูปแบบ การให้บริการ ที่จะสามารถต่อยอดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
อย่างไรก็ตาม จากความโดดเด่นของโมเดลธุรกิจ ที่สอดรับกับมุมมองของนักวิเคราะห์ ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินราคาเหมาะสมที่ 10 บาท ณ สิ้นปี 2569 อิง PE 13.3 เท่า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย PE หุ้นอสังหาฯ ขนาดกลางถึงเล็กในไทย สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตรายได้ และกำไรในอนาคต “MMM” เป็นตัวแทนขายอสังหาฯ รูปแบบใหม่มีต้นทุนต่ำ ใช้เงินลงทุนน้อยมีความเสี่ยงต่ำ โดยเป็นตัวกลาง ไม่ต้องแบกรับภาระต้นทุน และความเสี่ยงจากการพัฒนาเลือกทรัพย์ ที่สร้างเสร็จแล้ว พร้อมทำการตลาดได้ทันที และมีฐานะการเงินแข็งแกร่งมีสภาพคล่องสูง สร้างรายได้ได้ทันที ไม่ต้องรอการพัฒนา ศักยภาพการทำกำไรโดดเด่น ทำให้มองว่า Business Model นี้สร้างผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดการณ์การเติบโตของ MMM ว่าจะมีรายได้/กำไรเติบโตเฉลี่ย 3 ปี ได้ที่ระดับ 51-52% (2568-2570) จะมาจากการเติบโตของกลุ่ม BU1 และ BU2 ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 22 ต่อปี และ ROE ระดับสูงร้อยละ 21.6 ซึ่งมีความโดดเด่นกว่าอุตสาหกรรม
ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินราคาเหมาะสมที่ 10 บาท ณ สิ้นปี 2569 โดยมองว่า ในปัจจุบันยังไม่มีคู่เทียบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ใกล้เคียงกับ MMM ทั้งนี้มองว่าบริษัทควรเทรดใกล้เคียงระดับ PER กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่ปัจจุบันเทรดราว 14 เท่า เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการเติบโต โดยมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นภายหลัง PO ตามกลยุทธ์การขยายเครือข่ายและ Portfolio มากขึ้น โดยคาดการณ์กำไรสุทธิ ปี 2568 ที่ 150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86% YoY และปี 2026 ที่ 214 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42%YoY