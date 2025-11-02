19 หุ้น SET 100 ไปไม่ถึงไหน ปิดล่าสุดยังต่ำจองกว่า IPO อื้อ!

ปี 2568 หมดไป 10 เดือนแล้ว ตลาดหุ้นไทยยังขึ้นมาแค่ 1300 จุดต้นๆ โดยหุ้นชั้นนำหลายตัวมีผลตอบแทนราคาที่น่าผิดหวัง ยิ่งเฉพาะหุ้นในดัชนี SET100 ที่เมื่อเจาะลึกลงไปพบว่ามีหุ้นที่ยังมีราคาที่ต่ำจอง ต่ำกว่าราคา IPO มากถึง 19 หลักทรัพย์
1.AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 1.22 บาท ขณะราคา IPO 3.70 บาท (31 พ.ค.55) ลดลง 2.48 บาท หรือ -67.03%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -55.80%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ +0.83%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -3.94%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 2.96/0.95 บาท, ค่าP/E 2.90 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ -%
2.AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 2.20 บาท ขณะราคา IPO 6.00 บาท (10 ต.ค.62) ลดลง 3.80 บาท หรือ -63.33%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -37.50%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ +0.92%,ย้อนหลัง 1เดือน อยู่ที่ -1.79%,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 3.80/1.55 บาท, ค่าP/E 11.05 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 3.41%
3.BTG บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 16.00 บาท ขณะราคา IPO 40.00 บาท (2 พ.ย.65) ลดลง 24.00 บาท หรือ -60.00%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -14.89%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -1.84%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -13.51%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 24.80/15.70 บาท, ค่าP/E 4.78 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 3.14%
4.CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 20.50 บาท ขณะราคา IPO 42.00 บาท (20 ก.พ.63) ลดลง 21.50 บาท หรือ -51.19%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -39.71%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -0.49%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -6.39%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 36.00/15.80 บาท, ค่าP/E 15.88 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 2.93%
5.DOHOME บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 3.90 บาท ขณะราคา IPO 7.80 บาท (06 ส.ค.62) ลดลง 3.90 บาท หรือ -50.00%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -53.83%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -4.41%,ย้อนหลัง 1เดือน อยู่ที่ -0.51%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 10.12/2.26 บาท, ค่าP/E 20.64 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 0.13%
6.SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 18.20บาท ขณะราคา IPO 35.00 บาท (22 ต.ค.63) ลดลง 16.80 บาท หรือ -48.00%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -7.14%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -0.55%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -5.21%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 26.25/10.70 บาท,ค่าP/E 32.15 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 3.02%
7.BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 13.00 บาท ขณะราคา IPO 25.00 บาท (03 พ.ย.57) ลดลง 12.00 บาท หรือ -48.00%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -41.96%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ +0.78%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -1.52%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 26.00/10.60 บาท, ค่าP/E 8.32 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 10.01%
8.ITC บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 17.20 บาท ขณะราคา IPO 32.00 บาท (09 ธ.ค.65) ลดลง 14.80บาท หรือ -46.25%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -22.87%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ +1.78%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ +9.55%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 25.25/10.00 บาท, ค่าP/E 17.34 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 6.69%
9.SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 4.80 บาท ขณะราคา IPO 9.00 บาท (08 ธ.ค.58) ลดลง 4.20 บาท หรือ -46.67%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -26.72%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ +0.42%,ย้อนหลัง 1เดือน อยู่ที่ +0.42%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 7.20/4.26 บาท, ค่าP/E -เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 8.33%
10.TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 12.90 บาท ขณะราคา IPO 24.00 บาท (10 ต.ค.60) ลดลง 11.10 บาท หรือ -46.25%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -14.00%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ +3.20%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -5.15%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 18.00/9.35 บาท, ค่าP/E 12.36 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 4.77%
11.EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 3.06 บาท ขณะราคา IPO 5.50 บาท (30 ม.ค.56) ลดลง 2.44 บาท หรือ -44.36%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -22.73%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -4.38%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -8.38%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 5.56/1.73 บาท, ค่าP/E -เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ -%
12.TIDLOR บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 21.00 บาท ขณะราคา IPO 36.50 บาท (10 พ.ค.64) ลดลง 15.50 บาท หรือ -42.47%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -4.55%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ +6.60%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 22.50/13.40 บาท, ค่าP/E 12.19 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ -%
13.OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 15.70 บาท ขณะราคา IPO 25.00 บาท (17 ต.ค.61) ลดลง 9.30 บาท หรือ -37.20%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -24.52%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -5.42%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -8.72%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 22.10/12.90 บาท, ค่าP/E 19.01 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 3.82%
14.TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 10.30 บาท ขณะราคา IPO 16.00 บาท (25 ก.ค.65) ลดลง 5.70 บาท หรือ -35.62%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -8.04%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -0.96%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -2.83%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 12.70/9.05 บาท, ค่าP/E 9.74 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 4.85%
15.M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 32.75 บาท ขณะราคา IPO 49.00 บาท (15 ส.ค.56) ลดลง 16.25 บาท หรือ -33.16%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +33.13%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ +3.15%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -3.68%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 35.25/13.80 บาท, ค่าP/E 24.59 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 4.60%
16.SJWD บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 8.30 บาท ขณะราคา IPO 11.00 บาท (29 ก.ย.58) ลดลง 2.70 บาท หรือ -24.55%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -22.43%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ +0.61%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -12.63%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 12.40/5.75 บาท, ค่าP/E 13.55 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 3.44%
17.PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 6.45 บาท ขณะราคา IPO 8.00 บาท (14 ก.ย.60) ลดลง 1.55 บาท หรือ -19.37%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -25.00%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ +0.78%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -6.52%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 9.30/5.10 บาท, ค่า P/E 6.83 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 7.80%
18.OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 14.70 บาท ขณะราคา IPO 18.00 บาท (11 ก.พ. 64) ลดลง 3.30 บาท หรือ -18.33%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +10.53%,ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ +5.76%,ย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ +3.52%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 15.60/10.10 บาท, ค่า P/E 22.04 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 2.72%
19.ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ล่าสุด 31 ต.ค.68 ปิด 12.30 บาท ขณะราคา IPO 13.00 บาท(21 เม.ย.57) ลดลง 0.70 บาท หรือ -5.38%, ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -16.33%, ย้อนหลัง 5 วัน อยู่ที่ -1.60%,ย้อนหลัง 1เดือน อยู่ที่ -6.82%, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 16.60/9.40 บาท, ค่าP/E 13.15 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 8.94%