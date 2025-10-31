"ไมเคิล เซย์เลอร์" แจกกาว ลั่นบิทคอยน์ฟื้นแตะ $150,000 ภายในสิ้นปี 68 กฎระเบียบสหรัฐ ฯ เอื้อ-หนุนเกมบวกคริปโต

ผู้ร่วมก่อตั้ง MicroStrategy มองบิทคอยน์ยังอยู่ต้นรอบขาขึ้น รับแรงหนุนจากท่าทีเชิงบวกของหน่วยงานกำกับในสหรัฐฯ และกระแสการนำสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่ระบบการเงินอย่างถูกกฎหมาย
เซย์เลอร์เชื่อ “ปีทองของคริปโต” เพิ่งเริ่ม ชี้สัญญาณกฎระเบียบเอื้อต่อการเติบโต
ไมเคิล เซย์เลอร์ (Michael Saylor) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริษัท MicroStrategy บริษัทมหาชนที่ถือครองบิทคอยน์รายใหญ่ที่สุดในโลก เปิดเผยกับ CNBC ระหว่างร่วมงานประชุม Money 20/20 ที่ลาสเวกัส ว่า เขามองเห็นอนาคตสดใสของตลาดคริปโต หลังผ่านช่วงเวลา 12 เดือนที่ถือว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
“ผมคิดว่า 12 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมนี้” เซย์เลอร์กล่าว พร้อมคาดการณ์ว่า บิตคอยน์ (BTC) จะพุ่งแตะระดับ $150,000 ภายในสิ้นปี 2568 โดยอ้างอิงจากฉันทามติของนักวิเคราะห์ในตลาดทุนที่ติดตามธุรกิจของ MicroStrategy และอุตสาหกรรมคริปโตโดยรวม
สหรัฐฯ เปิดสัญญาณบวกต่อคริปโต ปัจจัยหนุน "จาก SEC ถึงกระทรวงการคลัง"
เซย์เลอร์ชี้ว่า ท่าทีที่เปลี่ยนไปของหน่วยงานรัฐในสหรัฐฯ เป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาบิทคอยน์และความเชื่อมั่นในตลาด ไม่ว่าจะเป็น
1.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ที่เริ่มยอมรับ สินทรัพย์โทเคน (Tokenized Securities) ในระบบการเงินอย่างเป็นทางการ
2.คำแถลงของ สก็อต เบสเซนต์ (Scott Bessent) รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ที่สนับสนุนการใช้ Stablecoin เพื่อรักษาอำนาจของเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินหลักของโลก
“เรามองว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแรงส่งจากฝั่งกฎระเบียบจะเป็นตัวผลักให้บิตคอยน์เดินหน้าไปสู่จุดสูงสุดใหม่” เซย์เลอร์กล่าว
ตลาดคริปโตยังอ่อนแรง แต่แรงเทขายอาจเป็นเพียงคลื่นระยะสั้น
การคาดการณ์ของเซย์เลอร์มีขึ้นในช่วงที่ราคาคริปโตทั่วโลกอ่อนตัว หลังจากตลาดเผชิญแรงขายรุนแรงจากความตื่นตระหนกในหมู่นักลงทุน ภายหลัง นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ ประกาศเก็บภาษีศุลกากรสินค้าจีนเพิ่มอีก 100% จนสร้างความกังวลต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จากสำนัก The Kobeissi Letter มองว่าการร่วงของตลาดในเดือนตุลาคมเป็นเพียง “ปรากฏการณ์ทางเทคนิคระยะสั้น” ที่ไม่กระทบแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของคริปโต พร้อมเชื่อว่า ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กำลังคืบหน้า จะเป็นแรงหนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวในไม่ช้า
ความคืบหน้าทางการค้า จุดประกายความหวังใหม่
ในช่วงสัปดาห์ต่อมา เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเริ่มลดน้ำเสียงการเผชิญหน้า พร้อมส่งสัญญาณเปิดโต๊ะเจรจาอีกครั้ง ล่าสุด ทรัมป์ยืนยันว่าจะพบกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง แห่งจีน ระหว่างการประชุม APEC Summit ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
ด้านเบสเซนต์เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่า สหรัฐฯ และจีนได้บรรลุ “กรอบข้อตกลงทางการค้าในระดับสาระสำคัญ” ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุนและผู้บริหารในวงการคริปโต
นักลงทุนชื่อดัง แอนโทนี พอมเปลียโน (Anthony Pompliano) กล่าวเสริมว่า “หากสหรัฐฯ และจีนประกาศข้อตกลงทางการค้าอย่างเป็นทางการ และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัดสินใจลดดอกเบี้ยพร้อมกัน สัปดาห์นี้ราคาสินทรัพย์จะ ‘ปรับตัวอย่างบ้าคลั่ง’ แน่นอน”
บิทคอยน์ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายของรอบขาขึ้น
คำทำนายของไมเคิล เซย์เลอร์สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของบิทคอยน์ ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและการกำกับดูแลของสหรัฐฯ กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้คริปโตเติบโตอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตามหากกระแสนี้ยังดำเนินต่อไป การเห็นบิทคอยน์แตะ $150,000 ภายในสิ้นปี 2568 อาจไม่ใช่เพียงความฝันของนักลงทุนอีกต่อไป