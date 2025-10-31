ธปท.จ่อเปิดเผยข้อมูลดูแลค่าเงินในปี 69 ยันทำอย่างระมัดระวังป้องกันตลาดเก็งกำไร

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ ธปท. ได้ตกลงร่วมกันในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เนื่องจากทุกประเทศจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น อย่างไรก็ดี ในส่วนของไทยจะเริ่มเห็นการเปิดเผยข้อมูลได้ภายในปี 2569 ด้วยการประกาศผ่านเว็บไซต์ของ ธปท.
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจะมีการเปิดเผยทุก 6 เดือน เพื่อความโปร่งใส แต่จะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดสามารถจับรูปแบบ (Pattern) ได้ ซึ่งในการรายงานข้อมูลแม้ว่าจะเปิดเผยทุก 6 เดือนก็ตาม แต่ไม่ใช่การรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน จึงยากที่จะตลาดจะจับ pattern ได้
"ในแง่ที่เราจะเปิดเผยนั้นไม่ได้เป็น pattern ที่เขาจะเห็นได้ชัดเจนขนาดนั้น โดยจะเปิดเผยเป็นภาพรวม 6 เดือน ดังนั้นจึงอาจจะยากที่ตลาดจะอ่าน pattern ซึ่งสหรัฐฯ ก็เข้าใจในข้อจำกัดนี้ของเรา จะเห็นว่าหลายประเทศเล็ก ๆ ก็ให้เปิดเผยเป็นภาพรวม และไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง" น.ส.ชญาวดี กล่าว
พร้อมระบุว่า ที่ผ่านมา สหรัฐฯ พยายามดูแลไม่ให้ประเทศคู่ค้าหรือคู่แข่งใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนมาสร้างความได้เปรียบในทางการค้า ซึ่งจริงๆ แล้วมีหลายประเทศที่สหรัฐฯ ให้การจับตาอยู่ตามที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ ซึ่งในส่วนของไทยไม่ได้เป็นประเทศที่เข้าเกณฑ์การบิดเบือนค่าเงินตามที่สหรัฐฯ กำหนด ทั้งในเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการค้า และการแทรกแซงค่าเงิน
แต่ทั้งนี้ สหรัฐฯ ต้องการให้มีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น เพื่อความโปร่งใส ซึ่งในรายละเอียดนั้นคงจะต้องมีการหารือกับสหรัฐฯ อีกครั้งในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ดี จะไม่มีผลกระทบต่อการดูแลค่าเงินของไทย เพราะที่ผ่านมา ธปท.มีหลักการที่ชัดเจนมาตลอดว่า จะดูแลค่าเงินไม่ให้มีความผันผวนเกินไปจนภาคธุรกิจไม่สามารถปรับตัวได้
"เรื่องความสามารถในการดูแลค่าเงิน คงไม่เกี่ยวกัน เพราะเราชัดเจนมาตลอดว่า การดูแลค่าเงิน เพื่อไม่ให้ผันผวนจนธุรกิจไม่สามารถปรับตัวได้ เราแจ้งกระทรวงคลังสหรัฐฯ มาตั้งแต่แรก" น.ส.ชญาวดี ระบุ