แสนสิริชวนพาร์ตเนอร์ร่วมทีม SANSIRI ARENA สุดยิ่งใหญ่ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด

แสนสิริ เปิดตัว “SANSIRI ARENA” อย่างยิ่งใหญ่ ที่งานมหกรรมบ้านและคอนโด พร้อมชวน 17 พาร์ตเนอร์สำคัญร่วมทีม มอบข้อเสนอแห่งปี แชมป์เปี้ยนดีล ลดสูงสุด 10 ล้าน* คัดเลือกโครงการตัวเต็งเข้าร่วมทั้งหมด 108 โครงการ ทั้งบ้าน คอนโดมิเนียมและทาวน์โฮม ทุกระดับราคาและทุกทำเล พบข้อเสนอสุดพิเศษ ส่วนลดสูงสุด 10 ล้าน พร้อมโปรดีจัดเต็มหลายต่อในงาน ราคาเริ่มต้น 9 แสนบาท – 40 ล้านบาท* พบไฮไลต์พิเศษในงานจาก 2 คอนโดใหม่ ใจกลางเมือง ได้แก่ XELF by Sansiri เปิดจองชั้นใหม่ครั้งแรกภายในงานและ The Base Urban Rama 9 เปิดชั้นใหม่วิวเมือง ยูนิตราคาพิเศษ ONE PRICE เซอร์ไพร์ส สุดพิเศษ จองในงานมีสิทธิ์ลุ้นชม BIG MATCH กับ 2 รางวัลใหญ่ TOP SPENDER & LUCKY DRAW ลุ้น Exclusive Trip บินลัดฟ้า สู่สนามแอนฟิลด์ ชมศึก ลิเวอร์พูล vs เชลซี แบบ Executive VIP Box Seat! แบบติดขอบสนาม พบกันที่งานมหกรรมบ้านและคอนโด ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 5 ตั้งแต่วันนี้ – 2 พ.ย. 2568 เท่านั้น