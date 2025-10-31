TIDLORเผยหุ้นกู้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก

"ติดล้อ โฮลดิ้งส์"ปลื้ม หุ้นกู้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก มียอดจองซื้อเต็มครบตามเป้าหมายภายในระยะเวลาอันสั้น สะท้อนถึงความมั่นใจในเสถียรภาพทางการเงิน และศักยภาพการเติบโตอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นร่วมลงทุนสร้างผลตอบแทนกับบริษัทฯ หลังการเสนอขายหุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก มียอดจองซื้อเต็มครบตามเป้าหมายภายในระยะเวลาอันสั้น สะท้อนถึงความมั่นใจในเสถียรภาพทางการเงิน และศักยภาพการเติบโตอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมี บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป โดยเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 28–30 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ครบตามเป้าหมาย มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท
สำหรับวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนตราสารหนี้เดิมของบริษัทย่อยในกลุ่มที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน (Refinance) ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของ TIDLOR หลังปรับโครงสร้างธุรกิจเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สะท้อนถึงความมั่นใจในศักยภาพและการดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปบริหารธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยยังคงรักษาวินัยทางด้านการเงินอย่างเข้มงวดและระมัดระวัง
ทั้งนี้ หุ้นกู้ TIDLOR ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ซึ่งอยู่ในระดับ Investment Grade สะท้อนถึงความแข็งแกร่งจากการเป็นบริษัทที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และสถานะฐานทุนที่แข็งแรง