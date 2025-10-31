ITEL รับเหรียญสัญลักษณ์ SDG ในฐานะพันธมิตร Sustainism

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้นำด้านบริการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกและดาต้าเซ็นเตอร์ของไทย โดยมีนางสาววริษา อนันตรัมพร กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แทนเข้ารับตราสัญลักษณ์ SDG ในฐานะพันธมิตร Sustainism (stnsm.org) บนเวที CSCAP – Climate & Sustainability Capital Forum กรุงเทพฯ
เวที CSCAP จัดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างและซัปพลายเชนยั่งยืนระดับภูมิภาค (SSA) โดย Sustainism และสมาคมการตลาดเพื่อเกษตรและอาหารแห่งเอเชียแปซิฟิก (AFMA) ซึ่งก่อตั้งโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย (17 SDGs หรือ 17 Sustainable Development Goals) ในการเชื่อมโยงพันธมิตรภาครัฐ เอกชน และผู้กำหนดมาตรฐานสากล
การเข้าร่วมของ ITEL ในครั้งนี้สะท้อนบทบาทสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนซัปพลายเชนคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Supply Chains) และระบบข้อมูลความยั่งยืนของภูมิภาคให้สามารถเปิดเผยและเชื่อมต่อได้ในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ การที่ ITEL ได้เป็นหนึ่งในพันธมิตรของ Sustainism (stnsm.org) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับสากลที่จัดตั้งขึ้นโดยภาคีองค์การสหประชาชาติ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG และส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของ ITEL ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) โดย ITEL เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนไทยที่ร่วมเป็นพันธมิตรตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และได้ต่อยอดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยสู่ระดับสากล
ทั้งนี้ ITEL ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับประเทศ ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนา Interlink Data Center ให้เป็นศูนย์สำรองข้อมูลสีเขียว (Green Data Center) ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนได้ 100% ผ่านมาตรการสำคัญ อาทิ ระบบโซลาร์เซลล์ และระบบระบายความร้อนประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ITEL ยังได้ดำเนินนโยบายจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement Policy) เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้ร่วมลดการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงสนับสนุนโครงการ USO Net และโครงข่ายการเชื่อมต่อในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสทางดิจิทัลอย่างเท่าเทียมทั่วประเทศ