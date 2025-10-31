MMM ปิดจอง PO เตรียมเทรด mai 7 พ.ย.   ย้ำผู้ถือหุ้นใหญ่ Lock Up 100%

บมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล หรือ MMM ผู้ให้บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ปิดจองซื้อหุ้น PO จำนวน 64.2 ล้านหุ้น ที่ราคา 5.50 บาท เตรียมลงสนามเทรด mai 7 พ.ย.นี้ สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพทางธุรกิจ พร้อมนำเงินที่ได้จากการระดมทุน 287.10 ล้านบาท สร้างโอกาสการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ “MMM” เปิดเผยว่า หุ้น MMM เตรียมเข้าซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรกในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ หลังจากเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญทั่วไป (PO) จำนวนไม่เกิน 64.2 ล้านหุ้น ของ “MMM” ระหว่างวันที่28-30 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยราคาที่กำหนด 5.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price To Earnings Ratio: P/E) ประมาณ13.41 เท่า
“MMM” จัดเป็นหนึ่งในผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การให้บริการที่ปรึกษา ด้านการขายและการตลาดแก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯ และซื้อขายอสังหาฯ ที่ชูจุดเด่นการวางตำแหน่งของบริษัทฯ เป็น “มินิมาร์ทอสังหาฯ” และภายใต้โมเดลธุรกิจนี้ ถือเป็นธุรกิจที่สร้างความแตกต่างจากกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการประเภทเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยความโดดเด่น ในการเลือกอสังหาริมทรัพย์พร้อมขายที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาด การกระจายความเสี่ยงผ่านการบริหารโครงการที่หลากหลายทั้งในด้านประเภทและทำเลที่ตั้ง ผนวกกับการสร้างอำนาจการต่อรองเพื่อควบคุมต้นทุนและกลยุทธ์การทำการตลาดผ่านเครือข่ายนายหน้าอิสระขนาดใหญ่ทำให้ “MMM” สามารถปิดการขายและขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ MMM สร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพที่แข็งแกร่งในการต่อยอดการเติบโตในอนาคต
ด้านนางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ตอกย้ำว่า “MMM” เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานทางการเงินแข็งแกร่ง เป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สูง ไม่มีภาระดอกเบี้ยจากต้นทุนพัฒนาโครงการ ไม่มีต้นทุนพัฒนาโครงการ ประกอบกับศักยภาพการทำกำไรสูง จากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอำนาจในการต่อรองได้ราคาทรัพย์ในต้นทุนที่ต่ำ นอกจากนี้ MMM ยังมีทรัพย์ให้เลือกหลายหลาย และสามารถปรับให้ตรงต่อความต้องการตลาดเสมือน “มินิมาร์ท อสังหาริมทรัพย์”
ที่สำคัญบริษัทมีการบริหารการตลาดผ่านเครือข่ายนายหน้าอิสระ ซึ่งเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสามารถ ปิดการขายได้รวดเร็ว อีกทั้งธุรกิจของบริษัทยังมีโอกาสเติบโตที่ชัดเจน จากแผนขยายธุรกิจ และการขยายฐานลูกค้าภายหลังการระดมทุน และเพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มนางสาวณิชา และนายสุริยา ที่ถือหุ้นรวมกัน จำนวนหุ้น 219,997,900 หุ้น หรือคิดเป็น 73.33% ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ นอกจากติด Silent Period ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดห้ามขายหุ้นแล้ว สำหรับหุ้นส่วนที่เหลือทางกลุ่มก็จะไม่ขายหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Lockup) ทั้งหมด 100% เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
“ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินของ MMM เชื่อว่าการเข้าระดมทุนใน mai ครั้งนี้ จะส่งผลให้ MMM มีโอกาสการเติบโตทางธุรกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และจะมีความแข็งแกร่งด้านสถานะทางการเงินมากยิ่งขึ้น และมีศักยภาพในการทำกำไรสูง ขณะที่สำหรับเม็ดเงินที่ได้ไปขยายธุรกิจ เพื่อสามารถตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี”
นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและตอบรับการจองซื้อหุ้น PO ของบริษัท ที่ผ่านการระดมทุนครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสและความพร้อมให้ “MMM” สู่การเติบโตในอนาคต เพื่อยกระดับองค์กร สู่ผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ระดับชั้นนำของประเทศ ภายใต้แนวคิด “เพื่อนคู่คิด นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
การย้ายมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของ MMM และยังเป็นบริษัทแรกที่จะย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) โดยบริษัทฯ มีแผนนำเงินระดมทุนจำนวน 287.10 ล้านบาท ไปใช้ขยายพอร์ตธุรกิจหลัก โดย “MMM” เห็นโอกาสในการขยายพอร์ตโครงการที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ธุรกิจที่ปรึกษางานขายโครงการ (Bu1), บริหารงานขายโครงการ (Bu2), บริการแบบ Hybrid รวมถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการซื้อขาย (Bu3) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการในอนาคต ตอกย้ำการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร โดยมีเครือข่ายนายหน้าอิสระขนาดใหญ่ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 339.41 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 63.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 18.58% สะท้อนการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2565-2567 ที่มีรายได้รวม 168.08-357.88 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 35.09-80.76 ล้านบาท ส่งผลให้ MMM สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น LiVEx ได้ต่อเนื่อง 6 ไตรมาส สะท้อนฐานะการเงินแข็งแกร่ง และศักยภาพในการเติบโตระยะยาว