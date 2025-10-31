หุ้นพักตัวรับแรงกดดันขยายเวลา DELTA ติด Cash balance

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดพักตัวรับแรงกดดันหุ้น DELTA ถูกขยายช่วงเวลามาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับที่ 1 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance อย่างไรก็ตาม คาดว่าเม็ดเงินจะย้ายเข้าหุ้นขนาดใหญ่ตัวอื่น ๆ ที่เก็งผลประกอบการเติบโตดี
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ การเจรจาการค้าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน แม้โทนจะออกมาเป็นบวก แต่การตอบสนองต่อตลาดอาจไม่ได้มีผลมากนัก เนื่องจากหลายข้อตกลงอยู่ในความคาดหมายของตลาด แต่ประเด็นดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงสงครามภาษีการค้า และความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกในระยะกลาง
โดยให้กรอบแนวรับ 1,300 จุด และแนวต้าน 1,320 จุด