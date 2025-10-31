เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทุน กับ สินเชื่อ "บ้านแลกเงิน" จากออมสิน

มาเปลี่ยนบ้านเป็นเงิน เติมทุนธุรกิจให้โต กับ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน สมัครเลย คลิก > https://to.gsb.or.th/l1NQDNW2 ตั้งแต่วันที่ วันนี้ – 31 มกราคม 2569
- พิเศษ !!! จัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี นาน 3 ปี แรก
- อัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 3.59% ต่อปี (6 เดือนแรก) สำหรับลูกค้าวงเงินกู้ 5 ล้านบาท หรือ รายได้ประจำ 75,000 บาทขึ้นไป หรือ รายได้อิสระ 100,000 บาทขึ้นไป
- วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
- ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
- สนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์ สูงสุด 5,000 บาท *
* เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
** รู้ก่อนกู้...กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว