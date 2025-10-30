กูรูเตือนตลาดเผชิญ “ภาวะฟองสบู่” ชี้นักเทรดระวังความเสี่ยงรุนแรง-เกมดอกเบี้ย

“เจ้าพ่อกองทุนสะพานทอง” ส่งสัญญาณเตือนตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก หลังดัชนีชี้วัดภาวะฟองสบู่ส่วนตัวของเขาพุ่งแตะระดับสูง เตือนนักลงทุนระวังความเสี่ยงสะสมที่กำลังก่อตัว ขณะธนาคารกลางเดินเกมลดดอกเบี้ยท่ามกลางเศรษฐกิจอ่อนแรง
ฟองสบู่เริ่มชัด ดัชนีชี้วัด “Bubble Indicator” พุ่งสูงสุดในรอบหลายปี
เรย์ ดาลิโอ (Ray Dalio) มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งกองทุนยักษ์ Bridgewater Associates เปิดเผยกับ CNBC ว่าดัชนีวัดภาวะฟองสบู่ (Bubble Indicator) ซึ่งเป็นเครื่องมือเฉพาะของเขา กำลังส่งสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนถึงการเกิด “ฟองสบู่ในสินทรัพย์หลายประเภท”
“ตอนนี้มีสัญญาณของฟองสบู่เต็มไปหมด ดัชนีวัดฟองสบู่ของผม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านราคา เจ้าของสินทรัพย์ และโครงสร้างทางการเงิน กำลังอยู่ในระดับสูงผิดปกติ” ดาลิโอกล่าว
เขาอธิบายเพิ่มเติมว่า ดัชนีนี้ไม่ได้วัดเฉพาะราคาที่พุ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังพิจารณาว่าใครเป็นเจ้าของสินทรัพย์ เหตุใดราคาจึงขึ้นเร็ว และแหล่งเงินทุนที่ใช้สนับสนุนการลงทุนมีความยั่งยืนเพียงใด ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนความเปราะบางของตลาดในระยะกลางถึงยาว
เกมดอกเบี้ยที่ย้อนแย้ง "ฟองสบู่ยังไม่แตก" เพราะเศรษฐกิจเริ่มอ่อนแรง
ดาลิโอระบุว่า ปกติฟองสบู่ในตลาดมักจะแตกเมื่อธนาคารกลางใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด (Tight Monetary Policy) แต่สถานการณ์ปัจจุบันกลับตรงข้าม เศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว ขณะที่ธนาคารกลางกลับเตรียม “ลดดอกเบี้ย” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
“ตอนนี้เราเห็นเศรษฐกิจหลายส่วนเริ่มอ่อนแรง ขณะเดียวกันก็มีฟองสบู่กำลังก่อตัวขึ้น นโยบายการเงินจึงไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งสองด้านพร้อมกันได้ เพราะมีความขัดแย้งในตัวเอง” ดาลิโอกล่าว พร้อมเตือนว่า “สิ่งนี้อาจทำให้ฟองสบู่ขยายใหญ่ขึ้นไปอีก”
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ “ซ้ำรอยปี 1999 หรือ 1929?”
เรย์ ดาลิโอเปรียบสถานการณ์ตลาดขณะนี้กับช่วงก่อนวิกฤติฟองสบู่แตกในปี 1998-1999 และปี 1927-1928 ซึ่งนำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เขากล่าวว่า “เราอาจยังไม่รู้แน่ชัดว่าฟองสบู่จะระเบิดเมื่อใด แต่สิ่งที่เรารู้แน่คือ ตอนนี้ตลาดเต็มไปด้วยความเสี่ยง”
การเปรียบเทียบดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนรายใหญ่ที่มองว่า ตลาดกำลังขับเคลื่อนด้วยแรงเก็งกำไร มากกว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แท้จริง โดยเฉพาะในช่วงที่นโยบายการเงินกำลังผ่อนคลายอีกครั้งหลังความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
“ความเสี่ยงไม่หายไป แค่แปลงรูป”
แม้ตลาดยังดูสดใสจากความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ย แต่ดาลิโอเตือนว่า นั่นอาจเป็น “ความสบายใจที่หลอกตา” เพราะในเชิงโครงสร้าง ฟองสบู่กำลังขยายตัวในระบบการเงินอย่างต่อเนื่อง การผ่อนคลายนโยบายอาจยืดอายุฟองสบู่ได้เพียงชั่วคราว แต่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการปรับฐานได้ในที่สุด
อย่างไรก็ดี คำเตือนของเรย์ ดาลิโอจึงไม่ใช่เพียงการทำนายตลาด แต่คือการชี้ให้เห็นวงจรซ้ำของความโลภและความกลัว ที่ตลาดโลกยังคงหนีไม่พ้น แม้ผ่านมานับศตวรรษแล้วก็ตาม