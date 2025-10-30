ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.42-อ่อนค่าสอดคล้องสกุลเงินเอเชีย-เงินเยน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(30ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.42 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.27 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทและสกุลเงินเอเชียอ่อนค่าลง สอดคล้องกับเงินเยนที่เผชิญแรงขายหลังผลการประชุม BOJ ขาดสัญญาณที่ชัดเจนที่สะท้อนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงิน นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังคงแข็งค่าขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโอกาสการลดดอกเบี้ยของเฟดในการประชุม FOMC รอบสุดท้ายของปีในเดือนธ.ค. นี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 486 ล้านบาท และ 811 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.20-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดและเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยเดือนก.ย. ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สกุลเงินเอเชีย รวมถึงสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก