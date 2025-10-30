PUEAN ชำระคืนหุ้นกู้ PUEAN25OA 120 ล.

เพื่อนแท้ แคปปิตอล ชำระคืนหุ้นกู้ชุด PUEAN25OA มูลค่า 120 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ครบถ้วนตามกำหนดไถ่ถอน วันที่ 27 ต.ค. 68 สะท้อนวินัยทางการเงิน และศักยภาพธุรกิจ "พิโกไฟแนนซ์พลัส" แข็งแกร่ง ย้ำหุ้นกู้ทุกชุดยอดจองซื้อท่วมท้น เดินหน้าตามแผนสร้างการเติบโต ผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวม แตะระดับ 1,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2568 ตอกย้ำการเป็นผู้นำสินเชื่อรายย่อยที่เติบโตก้าวกระโดด
นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือ "พิโกไฟแนนซ์พลัส" ภายใต้ชื่อ “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินการ ชำระคืนหุ้นกู้มีประกันชุด PUEAN25OA ครั้งที่ 2 / 2566 จำนวน 120 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ครบถ้วนและตรงตามกำหนดไถ่ถอน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568
การชำระคืนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และเป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะสภาพคล่องและวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งของ PUEAN ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนการเติบโต มุ่งมั่นการขยายพอร์ตสินเชื่อที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นกลยุทธ์สินเชื่อที่มีหลักประกัน โดยเฉพาะ สินเชื่อจำนำโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงและมีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในระดับต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม
ทั้งนี้ มั่นใจว่าในปี 2568 นี้ บริษัทฯ จะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวมให้แตะระดับ 1,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
“บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ PUEAN ตลอดมา ซึ่งสะท้อนได้จากที่หุ้นกู้ของบริษัทฯ ในทุกชุดที่ผ่านมามียอดจองซื้อท่วมท้น เป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นคงของสถานะทางการเงินและโมเดลธุรกิจ พิโกไฟแนนซ์พลัส ภายใต้นโยบายที่เข้มงวดและระมัดระวังสูงสุด เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับประชาชนฐานรากอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน” นายวุฒิศิลป์ กล่าว