เปลี่ยนดอกเบี้ยบ้านที่หนักอึ้ง ให้เบาลงได้ ด้วยสินเชื่อเคหะ Refinance จากออมสิน

ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 15 มกราคม 2569 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2569
- รับอัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.85% ต่อปี (กรณีเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบไม่สนับสนุนค่าจดจำนอง)
- สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
- สนับสนุนค่าจดจำนอง ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 100,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และเลือกรับอัตราดอกเบี้ยสนับสนุนค่าจดจำนอง)
- ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.295% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 1.380% - 6.045% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.525% - 5.152% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
* รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
** เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด