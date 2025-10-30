“88TH" ชี้ Q4 ช่วง High Season เดินหน้าประกาศตอกย้ำพื้นฐานแกร่ง โบรกฯ ส่งซิกไตรมาสสุดท้าย จ่อรับสัญญาณบวก

บมจ. 88(ไทยแลนด์) “88TH” เดินเกมรุกหลังระดมทุน มุ่งเน้นนวัตกรรมการผลิต-พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) ในกลุ่มแบรนด์ของตนเอง ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกมิติ สอดรับ 4 มุมมองโบรกฯ ประสานเสียง ส่งซิกสัญญาณบวกโค้งสุดท้ายเพียบ พร้อมจ่อรับอานิสงค์ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ "คนละครึ่ง พลัส" หนุนรายได้เติบโตเฉลี่ย 30%
นางสาวนพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท บริษัท 88 (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ“88TH” ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งปัจจุบันมี 3 แบรนด์หลัก ประกอบด้วย 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบรนด์ LYO (ไลโอ) 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ Hone (โฮน) 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ ver.88 (เวอร์.88) เปิดเผยถึงแนวโน้มภาพรวมของธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายว่า ในไตรมาส 4 ถือเป็นช่วง High Season ทางธุรกิจ จากกำลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคที่กลับมาคึกคัก ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมทางการตลาดส่งท้ายปี ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการเร่งจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย สอดคล้องกับ “88TH” ที่มีแผนกระตุ้นการตลาดในทุกช่องทางเพื่อผลักดันยอดขาย สู่การสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับจากกระแสการไลฟ์สดขายสินค้าในช่วงที่ผ่านมา ได้รับการสนใจจากและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก ขณะที่ยอดขายสินค้าผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่าย และ โมเดิร์นเทรด ก็ยังเติบโต อย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2568 มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายทั้ง 3 แบรนด์หลัก ที่เพิ่มขึ้นจนสามารถต่อยอดการเติบโต ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2569 และสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ตามอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ระดับ 30%
ด้านนางณัฐฐินี ชวนะนิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “88TH” ได้กล่าวถึงกรณีที่จากราคาหุ้น ปรับตัวลดลงในขณะนี้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนต่อเนื่อง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงแต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยืนยันว่าผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดยังคงถือครองหุ้นเหมือนเดิม ตั้งแต่หุ้นเข้าทำการซื้อขายในตลาดจนถึงปัจจุบันเนื่องจากผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่น ในการดำเนินธุรกิจของตนเอง จึงอยากให้นักลงทุนเชื่อมั่นในธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้ง ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมภิบาลอย่างแท้จริง โดยเห็นได้จากการ ที่บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน ทั้งในด้านการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายตลาด รวมถึงการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ เดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจและสร้างการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับเงินระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 231.625 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นนวัตกรรมการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครอบคลุม ทุกมิติ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ต่อยอดธุรกิจด้วยการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) ในกลุ่มแบรนด์ ของตนเอง โดยทุกผลิตภัณฑ์จะถูกคิดค้นและออกแบบจากการวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสบการณ์การใช้งานอย่างแท้จริง เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค
ขณะที่ นายชนพัฒน์ ขาวอุบล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน “88TH” กล่าวเพิ่มเติมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่า“โครงการ คนละครึ่ง พลัส” ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4/2568 น่าจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงปลายปีเป็นช่วงจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลดีต่อบรรยากาศโดยรวมของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ส่งผลให้ “88TH” ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของกำลังซื้อและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบ โดยเฉพาะในหมวดสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน อย่างผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง และจากปัจจัยดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในปีนี้เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม จากแผนขยายการเติบโตของบริษัทฯ สะท้อนถึงมุมมองของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 4 แห่ง ที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้โดย บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) ประเมินว่า หลังจาก IPO บริษัทฯ มีแผนนำเงินระดมทุนไปใช้ในการขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะด้วยแบรนด์ “LYO” และขยายไปในกลุ่มใหม่ๆเกี่ยวกับเส้นผม เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากผลิตภัณฑ์ Hair Color และ Hair Herbal ซึ่งตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในอนาคต บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ได้คาดการณ์กำไรสุทธิปี 2568 อยู่ที่ 102 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.5% เทียบกับ YoY และ ในปี 2569 อยู่ที่ 137 ล้านบาท 33.5% YoY สะท้อนถึงความสำเร็จของการเติบโตของยอดขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแถมได้แรงหนุนจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้คาดการณ์รายได้และกำไรสุทธิเติบโต 29% และ 41% CAGR ในช่วงปี 2568-2570 จากความแข็งแกร่งของกลุ่ม Hair Care จาก LYO Herbal และการออกสินค้าใหม่ในกลุ่ม Skincare และ Cosmetics แม้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่ง แต่ก็สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตและความแข็งแรงของแบรนด์ 88TH และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด คาดการณ์รายได้เติบโต CAGR 27% และกำไรสุทธิเติบโต CAGR 42% ระหว่าง ปี 2567-2570 โดยปัจจัยเติบโตของกำไรสุทธิหลักมาจากการขยายผลิตภัณฑ์เก่าและใหม่