ธอส. กระตุ้นตลาดอสังหาฯปลายปี อัดดบ.สินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปี เริ่มต้น 2.70% ต่อปี ในงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48

ธอส.เดินหน้ากระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ส่งท้ายปี 2568 ตอกย้ำบทบาทธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัยของคนไทย พร้อมเพิ่มโอกาสให้ทุกคนมีบ้านได้ง่ายขึ้น จัดทำผลิตภัณฑ์ทางการเงินร่วมงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48”
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยได้ออกแคมเปญสินเชื่อบ้าน ได้แก่
1.สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นำโดย สินเชื่อบ้าน GHB Precious ปี 2568 : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 2 เริ่มต้น 2.70% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.545% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.70% และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ฯ/ชำระหนี้ฯ เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.245% ต่อปี)
กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,200 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 70,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรือมีวงเงินนิติกรรมรวมทุกบัญชี ภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป ที่ต้องการกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้พร้อมไถ่ถอนจำนอง และกู้เพิ่ม
สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB ปี 2568 : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 2 เริ่มต้น 2.70% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.545% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.70% และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ฯ/ชำระหนี้ฯ เท่ากับ MRR สำหรับสมาชิกสภา / สมาคมวิชาชีพ ภายใต้โครงการ Life Begins with GHB ครอบคลุมการกู้ทุกวัตถุประสงค์ รวมถึงชำระหนี้พร้อมไถ่ถอนจำนอง กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,200 บาท พิเศษ ! ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน
สินเชื่อ Mild Home ปี 2568 : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 2 เริ่มต้น 2.90% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.345% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.90% และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ ฯ / ชำระหนี้ ฯ เท่ากับ MRR ครอบคลุมการกู้ทุกวัตถุประสงค์ รวมถึงชำระหนี้พร้อมไถ่ถอนจำนอง พิเศษ ! ธนาคารสนับสนุนค่าจดจำนองร้อยละ 0.5 ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (เฉพาะอัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2)
กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,300 บาท ผู้ที่สนใจสามารถจองสิทธิ์ภายในงานผ่าน Line GHB Buddy ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ยื่นคำขอกู้ อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
พิเศษ !! ลูกค้าที่ทำนิติกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด วงเงินสูงสุด 1 - 3 อันดับแรก รับเครื่องฟอกอากาศ อันดับละ 1 เครื่อง และอันดับที่ 4 – 10 รับหม้อหุงข้าวดิจิทัล อันดับละ 1 เครื่อง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
(2) สลากออมทรัพย์ ธอส. ที่ให้ผลตอบแทนดี และมีโอกาสในการถูกรางวัลสูง ประกอบด้วย
สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุด นาคราช 2 หน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.50% ต่อปี
(เมื่อฝากครบกำหนด) ออกรางวัลทุกเดือน รวม 36 ครั้ง โดยมีรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัลต่อหมวด รางวัลที่ 2 รางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 4 รางวัลต่อหมวด รางวัลที่ 3 รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 40 รางวัลต่อหมวด รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 100 บาท (หมุน 1 ครั้ง) รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 30 บาท (หมุน 1 ครั้ง) และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 รางวัลละ 30 บาท โดยมีโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่สูงถึง 0.00045% (คิดเป็น 45 รางวัล ต่อ 10 ล้านหน่วย) ลงทุน 1 แสนบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.22% ต่อปี และหากลงทุน 1 ล้านบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.34% ต่อปี
และ สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ ปี 2568 หน่วยละ 50,000 บาท อายุสลาก 2 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ออกรางวัลทุกเดือน รวม 24 ครั้ง ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล (เสี่ยงหมวด) รางวัลที่ 2 มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 25 รางวัล ต่อหมวด
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว รางวัลละ 10,000 บาท (หมุน 1 ครั้ง) รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท (หมุน 1 ครั้ง) รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 220 บาท (หมุน 1 ครั้ง) และรางวัลเลขท้าย 1 ตัว รางวัลละ 110 บาท (หมุน 1 ครั้ง) คิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่สูงถึง 0.025% (คิดเป็น 25 รางวัลต่อ 1 แสนหน่วย) ลงทุน 5 แสนบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.264% ต่อปี และหากลงทุน 5 ล้านบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.3168% ต่อปี ผู้ที่สนใจสามารถจองสิทธิ์ภายในงานหรือ ผ่าน Line GHB Buddy ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 และซื้อสลากออมทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2568 ลูกค้าที่จองสิทธิ์และซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ตามระยะเวลาที่กำหนด ณ สาขาธนาคารทั่วประเทศ หรือ Mobile Application : GHB ALL GEN ตั้งแต่ 200,000 บาท ต่อรายการ จะได้รับกระเป๋าสะพายใบเล็ก 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
(3) บ้านมือสอง ธอส. คุณภาพดี ทำเลเด่นหลากหลายประเภท ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ มาจำหน่ายกว่า 400 รายการทั่วประเทศ ในราคาลดสูงสุดถึง 50% จากราคาปกติ พิเศษ !! รับกระเป๋าอเนกประสงค์ 1 รายการ ต่อ 1 ใบ สำหรับทรัพย์ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล จองซื้อทรัพย์ภายในงานระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ทรัพย์ในเขตภูมิภาค จองซื้อทรัพย์และทำสัญญาจะซื้อจะขายได้ ณ ที่ทำการสาขาภูมิภาค ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถดูรายการทรัพย์ได้ที่ Application : GHB ALL HOME หรือ www.ghbhomecenter.com
ทั้งนี้ งาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th