ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.30-ดอลลาร์อ่อนแรง-รอผลประชุมเฟด

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(29 ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับการแข็งค่าของสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค การฟื้นตัวกลับมาของราคาทองคำในตลาดโลก และสถานะซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ขาดแรงหนุนเนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามสัญญาณดอกเบี้ยจากผลการประชุมเฟดในคืนนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 24,640 ล้านบาท ขณะที่ ขายสุทธิหุ้นไทยเล็กน้อยที่ 830 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.00-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับต่อผลการประชุมเฟด ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ค่าเงินหยวนและสกุลเงินเอเชีย รวมถึงสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรปด้วนเช่นกัน