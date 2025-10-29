กรุงไทยประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.43 บาทต่อหุ้น

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 คณะกรรมการของธนาคารกรุงไทยมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (Interim Dividend) ในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ สะท้อนถึงศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) เปิดเผยว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสะท้อนความเชื่อมั่นของธนาคารต่อแนวโน้มการเติบโตในอนาคต และความพร้อมในการบริหารเงินกองทุน (Capital Management) เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจหลัก ให้ความสำคัญกับการบริหารเงินกองทุนอย่างมีวินัยและยืดหยุ่น รวมถึงการสร้างผลตอบแทนระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ท่ามกลางแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวที่ภาคธุรกิจและภาคการเงินได้รับ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและความมุ่งมั่นของธนาคารในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมไทย ผ่านการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งมอบคุณค่าในระยะยาวแก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย