กรมบังคับคดีเร่งรวมทรัพย์สิน"วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ"คืนเจ้าหนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งความคืบหน้าผู้ถือหุ้นสามัญ STARK กรมบังคับคดีอยู่ระหว่างรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของนายวนรัชต์ฯ เพื่อนำมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดที่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งความคืบหน้าของการขอรับชำระหนี้ ที่กรมบังคับคดีสำหรับผู้เสียหายกลุ่มผู้ลงทุนในหุ้นสามัญ STARKอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) (ประกาศฉบับที่ 7 นับจากการมีประกาศในเรื่องนี้)
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ออกประกาศว่า ตามที่ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (“นายวนรัชต์ฯ”) หนึ่งจำเลยในคดีของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ พ.1061/2567 ได้ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามคดีของศาลล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล.9679/2567 ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามัญ STARK หรือ สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับความเสียหายสามารถรักษาสิทธิของตนเองได้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจึงได้แนะนำให้ผู้เสียหายกลุ่มผู้ถือหุ้นสามัญ STARK ทุกท่าน ยื่นขอรับชำระหนี้ตามความเสียหายที่ตนได้รับ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่กรมบังคับคดี ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 ตามที่ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันแล้วในประกาศ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกในคดี โดยมีความคืบหน้าในคดีโดยสรุป ดังนี้
ในคดีมีเจ้าหนี้ทั้งหมดที่ยื่นขอรับชำระหนี้ จำนวน 3,417 ราย รวมยอดหนี้ทั้งหมดเท่ากับ 131,482,505,107.93 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แบ่งกลุ่มเจ้าหนี้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มเจ้าหนี้สถาบันการเงิน 2. กลุ่มเจ้าหนี้มูลละเมิด คือ กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นสามัญ 3. บริษัท เฟ้ลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4. นางปิยชนก ตั้งคารวคุณ (ภรรยานายวนรัชต์ฯ)
นายวนรัตช์ฯ ไม่ประสงค์จะคำขอยื่นประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ดังนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงเห็นควรเสนอศาลให้มีคำพิพากษาให้ นายวนรัชต์ ล้มละลายต่อไป
สำหรับคดีความที่นายวนรัชต์ มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคดีแพ่งทั้งหมดรวมถึงคดีของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ พ.1061/2567 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะร้องขอให้ศาลในคดีจำหน่ายคดีในส่วนของนายวนรัตช์ฯ และให้โจทก์ในคดีมายื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายนี้ ในส่วนของคดีอาญา คือ คดีของศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ อ.90/2567 ซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายวนรัชต์ฯ และพวกเป็นจำเลย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบพยาน
โดย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีชี้แจงต่อศาลอาญาว่า นายวนรัชต์ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และอยู่ระหว่างกระบวนการล้มละลาย ขอให้ศาลอาญาดำเนินคดีต่อนายวนรัชต์ต่อไป เพื่อให้ศาลตัดสินชี้ขาดว่านายวนรัชต์กระทำความผิดหรือไม่ และก่อให้เกิดความเสียหายที่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร โดยหากศาลอาญามีคำพิพากษาอย่างไร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะได้ทำคำสั่งให้เจ้าหนี้ ในมูลละเมิดทั้งส่วนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นสามัญ ได้รับชำระหนี้และกำหนดจำนวนหนี้ที่จะได้รับชำระได้
ปัจจุบันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยู่ระหว่างรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของนายวนรัชต์ฯ และสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ทุกราย โดยในส่วนเจ้าหนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นสามัญ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเริ่มสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ภายหลังศาลอาญา ในคดีหมายเลขดำที่ อ.90/2567 มีคำพิพากษา ปัจจุบันจึงยังไม่มีการดำเนินการอื่นใด
ในขั้นตอนต่อไป ศาลล้มละลายจะมีคำพิพากษาให้นายวนรัชต์ฯ ล้มละลาย ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจตามกฎหมายในการรวบรวมทรัพย์สินของนายวนรัชต์ เพื่อนำมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดที่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้
อนึ่ง สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงออกประกาศฉบับนี้ มาให้ผู้เสียหายกลุ่มผู้ถือหุ้นสามัญ STARK เพื่อแจ้งความคืบหน้าตามข้อมูลข้างต้น