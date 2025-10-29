เคทีซีคว้ามาตรฐาน ISO-ยกระดับความมั่นคงไซเบอร์-เสริมเกราะข้อมูลลูกค้ายุคดิจิทัล

เคทีซี ยืนยันความพร้อมด้านความปลอดภัยของข้อมูลต่อเนื่อง ล่าสุดผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และ ISO/IEC 27701:2019 ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จาก The British Standards Institution (BSI) สถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการคุ้มครองข้อมูลอย่างเข้มงวด โดยนางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เคทีซี) เป็นผู้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO จากนางสาวปิยะอร รัศมีรุ่งเรืองทวี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
นางพิทยากล่าวว่า เคทีซีให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิก พันธมิตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งไม่เพียงแค่ลงทุนในเทคโนโลยี แต่เรายังพัฒนาระบบความคิดและกระบวนการทำงานด้านความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลทุกประเภทจะได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โด่ยมาตรฐาน ISO ทั้งสองฉบับ เป็นเครื่องยืนยันถึงความรับผิดชอบและความโปร่งใสในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นในยุคดิจิทัล โดยเคทีซีเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานครอบคลุมทั้งองค์กร ตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำ ครอบคลุมธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และธุรกิจรับชำระเงิน ไม่ใช่เฉพาะศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ทั้งนี้ ในปีนี้เคทีซีได้ดำเนินการต่ออายุ (Re-Certification) ทั้งสองฉบับพร้อมกันและเปลี่ยนผ่าน ISO/IEC 27001 เป็น Version 2022 กับ BSI เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดย ISO/IEC 27001:2022 เป็นระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management System: ISMS) ที่เน้นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงด้านข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งกระบวนการ บุคลากรและเทคโนโลยี ขณะที่ ISO/IEC 27701:2019 เป็นส่วนขยายของ ISMS ที่เน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management System: PIMS) ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งเคทีซีได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี