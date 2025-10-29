Circle เปิดตัว “Arc” ระบบธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต ทดสอบร่วม Visa-Mastercard-BlackRock-Coinbase

ยักษ์ใหญ่ Stablecoin เดินหน้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเงินยุคใหม่ผ่าน Testnet “Arc” รวบพันธมิตรสถาบันการเงินระดับโลกกว่า 100 แห่ง หวังปูทางระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่เชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกัน
บริษัท Circle ผู้ให้บริการ Stablecoin รายใหญ่ของโลก ประกาศเปิดตัว “Arc” เครือข่ายทดสอบ (Testnet) รุ่นใหม่ที่ออกแบบให้ทำหน้าที่เป็น “ระบบปฏิบัติการเศรษฐกิจของอินเทอร์เน็ต” โดยมีพันธมิตรระดับโลกอย่าง Visa, Mastercard, BlackRock และ Coinbase เข้าร่วมในการทดสอบระบบครั้งนี้
Circle ระบุว่า Arc เป็นเครือข่ายเลเยอร์ 1 ที่จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางสำหรับธุรกรรมดิจิทัล โดยมีจุดเด่นคือ ค่าธรรมเนียมคงที่ในรูปดอลลาร์ ความเร็วในการทำธุรกรรมระดับเสี้ยววินาที และการกำหนดระดับความเป็นส่วนตัวได้ตามต้องการ เพื่อรองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในระดับโลก
เจอร์เรมี อัลแลร์ ซีอีโอของ Circle กล่าวว่า Arc จะเชื่อมต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์มหลักของบริษัท เพื่อรองรับบริการด้านสินเชื่อ ตลาดทุน การแลกเปลี่ยนเงินตรา และการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยเน้นให้โครงสร้างดังกล่าวเป็นฐานรองรับธุรกิจการเงินยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
“การเปิดตัว Testnet ของ Arc ครั้งนี้สะท้อนแรงขับเคลื่อนอย่างชัดเจน เราเห็นบริษัทชั้นนำ โปรโตคอล และโครงการต่าง ๆ จากทั่วโลกเริ่มเข้ามาทดสอบและสร้างนวัตกรรมบนระบบของเรา ซึ่งรวมกันแล้วครอบคลุมผู้ใช้นับพันล้านราย เคลื่อนย้ายและดูแลสินทรัพย์มูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ต่อปี และสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นในทุกภูมิภาคทั่วโลก” อัลแลร์ กล่าว
เขาย้ำว่า จุดแข็งของ Arc คือ การออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงตลาดท้องถิ่นเข้ากับเศรษฐกิจโลกอย่างแท้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบมากกว่า 100 องค์กร ครอบคลุมภาคการเงิน เทคโนโลยี และระบบชำระเงินทั่วโลก
พันธมิตรหลักที่เข้าร่วม ได้แก่ Apollo, BNY Mellon, BlackRock, Goldman Sachs, Visa และ Mastercard รวมถึงผู้ออก Stablecoin จากภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย บราซิล และญี่ปุ่น โดยมีผู้ให้บริการเทคโนโลยีอย่าง Alchemy, Chainlink และ Anthropic สนับสนุนเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา และได้รับสภาพคล่องจาก Coinbase และ Uniswap
ทั้งนี้ Arc ยังมาพร้อมระบบ Transaction Lifecycle Management ที่ช่วยจัดการธุรกรรมบล็อกเชนแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินธุรกรรม การกำหนดเส้นทาง การตรวจสอบ ไปจนถึงการชำระบัญชี ครอบคลุมมากกว่า 40 เครือข่ายบล็อกเชนทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังมีระบบ Governance and Entitlement Management ที่เปิดโอกาสให้กำหนดนโยบายและสิทธิ์การอนุมัติธุรกรรมแบบหลายฝ่าย (Multi-party Authorization) ตามมาตรฐานของสถาบันการเงิน
เพื่อลดระยะเวลาการพัฒนา Circle ยังรวมบริการ KYC, AML และระบบสร้างผลตอบแทน (Yield Generation) มาให้ในแพลตฟอร์ม พร้อม API และ SDK สำหรับนักพัฒนา เพื่อให้สามารถต่อยอดสร้างแอปพลิเคชันทางการเงินใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ในเชิงความปลอดภัย Arc ถูกสร้างบนรากฐานเทคโนโลยีของ IBM โดยใช้โครงสร้าง Multi-Party Computation (MPC), Hardware Security Modules (HSM) และ Offline Signing Orchestrator (OSO) เพื่อเก็บสินทรัพย์แบบ Cold Storage ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมาย พร้อมรองรับการเข้ารหัสแบบ Quantum-Safe Cryptography สำหรับมาตรฐานอนาคต
คลาริส อาแฌฌ ซีอีโอของ Dfns หนึ่งในพันธมิตรด้านกระเป๋าเงินดิจิทัล กล่าวว่า “เราสร้างแพลตฟอร์มร่วมกับ Circle ที่ไม่ได้เป็นเพียงระบบ Custody แต่เป็นการจัดการระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด เพื่อผลักดันให้สินทรัพย์ดิจิทัลสามารถก้าวจากโครงการทดสอบสู่การใช้งานจริงในระดับโลกได้”
ทั้งนี้ Arc จะเปิดให้บริการในรูปแบบ SaaS และ Hybrid SaaS ภายในไตรมาส 4 ปี 2568 และเตรียมเปิดเวอร์ชัน On-premises ในไตรมาส 2 ปี 2569 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของ Circle ในการสร้าง “โครงสร้างพื้นฐานการเงินระดับธนาคาร” สำหรับยุคสินทรัพย์ดิจิทัล.