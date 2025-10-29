JMT ร่วมเวที BAM Symposium 2025 ผนึกกำลัง AMC ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ได้รับเกียรติร่วมเสวนาในงาน “BAM SYMPOSIUM 2025 ครั้งที่ 1” ภายใต้หัวข้อ “NEW ERA OF AMC : พลิกฟื้นสินทรัพย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ร่วมกับกลุ่มบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (AMC) จัดโดย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ณ ห้องนภาลัย แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท AMC ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้และกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำบทบาทของ JMT ในฐานะผู้นำธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่าง “การเติบโตขององค์กร” และ “การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ” ที่สามารถคืนลูกค้ากลับสู่ระบบแล้วกว่า 500,000 ราย
ทั้งนี้ JMT และกลุ่มบริษัทในเครือประกอบด้วย บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด (JAM) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด (JK AMC) ปัจจุบัน บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพรวมมูลค่ากว่า 500,000 ล้านบาท ครอบคลุมลูกค้ากว่า 7 ล้านบัญชี ทั้งหนี้ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loans) เช่น บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของ JMT มีสัดส่วนประมาณ 92% และหนี้มีหลักประกัน (Secured Loans) มีสัดส่วนราว 8% รวมถึงมีทรัพย์สินรอการขาย (NPA) กว่า 4,000 ยูนิต สะท้อนศักยภาพของกลุ่มในการบริหารจัดการหนี้ครบวงจร พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูสินทรัพย์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างมั่นคงในยุคใหม่ของอุตสาหกรรม AMC