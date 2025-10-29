ATLAS-MASTEC...นำร่องหุ้นใหม่อันตราย / สุนันท์ ศรีจันทรา

หลังจากหุ้นบริษัท โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ HANN ประเดิมเข้าซื้อขาย ในฐานะหุ้นน้องใหม่ตัวแรกของครึ่งปีหลัง โดยราคาพุ่งทะยานอย่างร้อนแรงชนเพดานสูงสุด 200% หุ้นใหม่ก็ดาหน้ากันเข้าตลาดหุ้น และส่วนใหญ่ราคาพุ่งขึ้นเหนือจอง
แต่กระแสความคึกคักของหุ้นใหม่ เริ่มจะดับวูบลงอีกครั้ง เพราะหุ้นใหม่หลายตัวที่ตามเข้ามาในช่วงหลัง สร้างความผิดหวังให้นักลงทุน โดยราคาทรุดลงต่ำกว่าจอง บางตัวราคาหลุดจองทนทีที่เปิดการซื้อขาย ทำให้คนที่จองซื้อไว้ เจ็บตัวตาม ๆ กัน
ยังมีหุ้นใหม่อีกหลายตัว รอคิวเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น โดยหุ้นบางบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายหุ้น บางบริษัทนับถอยหลังวันที่จะประเดิมเข้าซื้อขาย ซึ่งนักลงทุนเริ่มลังเลแล้วว่า จะเสี่ยงจองซื้อดีหรือไม่ จะเจ๊งจากหุ้นจองหรือเปล่า
ส่วนคนที่ได้รับการจัดสรรโควตาจองหุ้นไว้แล้ว และหุ้นกำลังเข้าซื้อขายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เริ่มหวั่นไหวแล้วว่า หุ้นใหม่ที่ถือติดมือ จะหลุดจองหรือไม่
หุ้นบริษัท แอตลาส เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ ATLAS เป็นหุ้นใหม่ตัวแรกในครึ่งปีหลังที่เข้ามาปิดฉาก ความสุขสันต์การทำกำไรงามจากหุ้นจอง เพราะตั้งแต่ประเดิมซื้อขายวันแรก 20 ตุลาคมที่ผ่านมา นักลงทุนทุกคนที่จองซื้อไว้ต้องวายวอด เนื่องจากราคาต่ำกว่าจองทันทีที่เปิดตลาด
และตลอดการซื้อขายวันแรก ราคาต่ำกว่าจองตลอด ไม่เปิดโอกาสให้นักลงทุนจองซื้อสามารถขายเพื่อถอนทุนคืนได้แม้แต่วินาทีเดียว โดยราคาจอง 3 บาท ไม่มีใครได้เห็น ก่อนจะปิดการซื้อขายที่ 2.22 บาท ต่ำกว่าราคาจอง 78 สตางค์หรือต่ำกว่าจอง 26%
หุ้นใหม่ตัวล่าสุดคือ บริษัท แมสเทค ลิงคิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTEC ก็ซ้ำรอย ATLAS เข้ามาอีก โดยเข้ามาซื้อขายเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ราคาจอง 1.45 บาท ซึ่งเปิดการซื้อขายช่วงแรกยังดูดี ราคายืนเหนือจอง เปิดช่วงเวลาให้นักลงทุนที่จองหุ้นไว้ได้ขายทำกำไรบ้าง
แต่ราคาอ่อนตัวลงตลอด ก่อนจะปิดการซื้อขายที่ราคา 1.35 บาท หลุดจอง 10 สตางค์ และการซื้อขายวันที่สอง หรือวันที่ 28 ตุลาคมก็ยังโงหัวไม่ขึ้น ทรุดลงอีก 2 สตางค์ ปิดที่ 1.33 บาท
หุ้นใหม่ที่เข้าซื้อขายในครึ่งปีหลังรวมประมาณ 7 บริษัท มี 3 บริษัทที่ราคาหลุดจองในวันแรก โดย ATLAS และ MASTER ต่ำกว่าจองในราคาที่น่าเกลียดตั้งแต่วันแรก และเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า หุ้นใหม่ทั้ง 2 บริษัท ฉวยโอกาสในขณะที่กระแสหุ้นใหม่กลับมาได้รับความนิยม จึงตั้งราคาเสนอขายแพงๆ เอาเปรียบนักลงทุนที่จองซื้อ ซึ่งเกิดขึ้นเสมอมาในยุคหุ้นใหม่บูม จนนักลงทุนเข็ดขยาดหุ้นใหม่ เลิกจองซื้อหุ้นใหม่กันมาพักใหญ่
ในไม่กี่วันข้างหน้า มีหุ้นใหม่รอคิวเข้าซื้อขายอีก 2-3 บริษัท รวมทั้งหุ้นบริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MRDIYT และหุ้นบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) หรือ SMO ซึ่งนักลงทุนเริ่มหวั่นไหวแล้วว่า อาจตกเป็นเหยื่อของหุ้นน้องใหม่ที่โหนกระแส เสนอขายหุ้นราคาแพงเอาเปรียบคนจอง
ATLAS และ MASTEC จุดชนวนนำร่องหุ้นต่ำจองแล้ว สิ่งที่นักลงทุนเฝ้าดูกันต่อไปคือ หุ้นน้องใหม่ตัวต่อๆไปในช่วงท้ายปีนี้ จะมีตัวไหนสร้างความวายวอดให้นักลงทุนอีก
MRDIYT และ SMO นักลงทุนที่จองซื้อไว้จะรอดหรือไม่