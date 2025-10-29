ไม่เคยกู้ ไม่มีเครดิต มาหาออมสิน สินเชื่อสร้างเครดิต สร้างโอกาส ดอกเบี้ยเบา หมื่นละ 60 บาท/เดือน กู้ผ่าน MyMo วันนี้ – 31 ธ.ค.68

สินเชื่อสร้างเครดิต สร้างโอกาส กู้ได้เลยผ่าน MyMo ดอกเบี้ยเบา ๆ เพียงหมื่นละ 60 บาทต่อเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม > https://to.gsb.or.th/nP92fr1c
- สำหรับผู้ที่ไม่เคยกู้สินเชื่อกับสถาบันการเงินใดมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี
- วงเงินอนุมัติสูงสุด 20,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.60 ต่อเดือน (Flat Rate)**
- ปลอดชำระเงินต้น 3 งวดแรก***
- ผ่อนชำระ 12 เดือน
- ไม่มีหลักประกัน
ลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยตัวเองได้ที่ MyMo ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
**เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 12.96 ต่อปี
***งวดที่ 4-12 ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
รู้ก่อนกู้ .. กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว