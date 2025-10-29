เพอร์เฟค ทุ่ม 150 ล้าน ยกระดับคลับเฮ้าส์ 17 โครงการ สู่ศูนย์สุขภาพครบวงจร

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เดินหน้ากลยุทธ์พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่ยุคใหม่ของการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ เตรียมงบลงทุน 150 ล้านบาท ปรับปรุงคลับเฮ้าส์ใน 17 โครงการ พลิกโฉมสู่การเป็น “ศูนย์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ (Health & Lifestyle Club)” ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกโครงการ รองรับเทรนด์การอยู่อาศัยยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความสะดวกสบาย
นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมปรับปรุงคลับเฮ้าส์ใน 17 โครงการ ภายใต้งบประมาณรวม 150 ล้านบาท เพื่อยกระดับการให้บริการคลับเฮ้าส์ จากพื้นที่ออกกำลังกายทั่วไป สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและไลฟ์สไตล์ สร้างพื้นที่ส่วนกลางรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างครบวงจรของสมาชิกโครงการของบริษัทที่มีรวมกว่า 40,000 ครอบครัว ด้วยเห็นถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายใจและการใช้ชีวิตสมดุล
คลับเฮ้าส์โฉมใหม่ของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ทั้ง 17 แห่ง จะถูกปรับให้เป็น “Health & Lifestyle Club” โดยผสานบริการด้านสุขภาพ และความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการร่วมมือกับโรงพยาบาลใกล้เคียงและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั้นนำ นำบริการด้านส่งเสริมสุขภาพเข้ามาให้บริการในพื้นที่ เช่น โปรแกรมกายภาพบำบัด คลินิกสุขภาพเบื้องต้นและโซน Longevity ห้องเกลือบำบัด (Salt Therapy) อ่างแช่น้ำแข็งฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย (Ice Bath) ควบคู่กับการปรับฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย คลาสออกกำลังกายที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และมีกิจกรรมสำหรับสมาชิกทุกช่วงวัยในครอบครัว
นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มบริการด้านไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ เช่น จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟหรือคาเฟ่สุขภาพ เพื่อให้สมาชิกในโครงการได้รับความสะดวกสบายที่ครบจบภายในโครงการ
ในปี 2569 บริษัทจะเริ่มการปรับปรุงคลับเฮ้าส์ระยะแรก จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โครงการสุขุมวิท 77- สุวรรณภูมิ, โครงการแจ้งวัฒนะ (ถนนหอการค้าไทย), เพอร์เฟค มาสเตอร์พีช กรุงเทพกรีฑา, เมโทร พาร์ค สาทร, เพอร์เฟค เพลส รามคำแหง-สุวรรณภูมิ, เพอร์เฟค เพลส รัตนาธิเบศร์(2) และ เพอร์เฟค เพลส รังสิต ทางด่วนบางพูน จากนั้นในปี 2570 จะดำเนินการปรับปรุงคลับเฮ้าส์อีก 10 แห่ง ได้แก่ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รัตนาธิเบศร์, เลค รีสอร์ท รังสิต, เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ พระราม 9, เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ ราชพฤกษ์, เพอร์เฟค เพลส วงแหวน-รามคำแหง(2), เพอร์เฟค พาร์ค สุวรรณภูมิ, เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5-บางใหญ่, เพอร์เฟค พาร์ค บางบัวทอง, เพอร์เฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน และ มณีรินทร์ เลค & พาร์ค ติวานนท์-วงแหวน
“การลงทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตไปควบคู่กัน บริษัทจึงมุ่งสร้างพื้นที่ที่ให้ประสบการณ์ครบวงจร ทั้งออกกำลังกาย ผ่อนคลาย และสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักสุขภาพ การยกระดับบริการของคลับเฮ้าส์ยังจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจและอัตราการใช้บริการของลูกบ้าน และยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการได้อีกทางหนึ่ง”.