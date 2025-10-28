ลุ้น 5 หุ้น Comdodia Play รับอานิสงส์ไทย-กัมพูชา ลงนามสันติภาพ

ดาโอ-เอเซียพลัส เปิดโผ 5 หุ้น CBG-SAV-OR-DOHOME-GLOBAL รับ ไทย-กัมพูชา จับมือตกลงสันติภาพ หนุนสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนเบาลง ช่วยลดปัจจัย overhang หุ้นที่เกี่ยวข้อง
บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (26 ต.ค.25) ได้มีการลงนามข้อตกลงเพื่อก้าวไปสู่สันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชา โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ร่วมลงนามถ้อยแถลงผลการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยมีนายโดนัลด์ เจ ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ และดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
โดยมีข้อสรุปถ้อยแถลง ได้แก่ การลดความตึงเครียดทางการทหารภายใต้การสังเกตกรณ์, ถอนอาวุธยุทโธปกรณ์หนักออกจากแนวชายแดน, ละเว้นเผยเแพร่วาทกรรมสร้างความเสียหาย, ฟื้นฟูรักษาความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน, เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม, แก้ไขปัญหาข้อพิพาทจัดทำหลักเขตแดน และให้ตระหนักว่า RBC, GBC, JBC เป็นกลไกทำงานร่วมกัน
ทั้งนี้มองเป็น sentiment เชิงบวก ที่จะช่วยส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง ไทย-กัมพูชา ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัจจัย overhang หุ้นที่เกี่ยวข้องและราคาหุ้นปรับตัวลงมากก่อนหน้านี้ ได้แก่
SAV (ซื้อ/เป้า 18.00 บาท) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีรายได้หลังจากธุรกิจวิทยุการบินกัมพูชา สถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นดังกล่าว ช่วยลดความเสี่ยงต่อสัญญาสัมปทานในกัมพูชา และจะเป็นบวกต่อเที่ยวบิน Overflight ที่บินผ่านน่านฟ้าบริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา กลับมาเป็นปกติมากขึ้น (ราคาหุ้น SAV ก่อนมีข่าวความขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา อยู่ที่ 14.00-15.00 บาท)
CBG (ซื้อ/เป้า 62.00 บาท) มี market share อันดับ 1ในกัมพูชา โดยรายได้จากกัมพูชาที่ 15% ของรายได้รวม เรามองว่าสถานการณ์ที่ผ่อนคลายจะส่งผลต่อการบริโภคสินค้าไทยน่าจะไม่ได้ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ (ราคาหุ้น CBG ก่อนมีข่าวความขัดแย้ง ไทย-กัมพูชา อยู่ที่ 58.00-63.00 บาท)
OR (ซื้อ/เป้า 16.00 บาท) กัมพูชาคิดเป็น 29% ของปริมาณขายน้ำมันทั้งหมดในต่างประเทศ คาดว่าสถานการณ์ที่คลี่คลายขึ้นอาจจะทำให้ปริมาณขายน้ำมันในกัมพูชาเริ่มทรงตัวได้ (ราคาหุ้น OR ก่อนมีข่าวความขัด ไทย-กัมพูชาอยู่ที่ 13.00-14.50 บาท)
ASP เชียร์ Combodia Play CBG-DOHOME-GLOBAL ด้านบล.เอเซียพลัส ประเมินว่า การลงนามถ้อยแถลงร่วมสู่สันติภาพไทย-กัมพูชาที่มี “ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามเป็นพยานเป็นไป ด้วยดี ซึ่งคาดว่าจะทำให้สถานการณ์ชายแดนเบาลง ส่วนกรอบข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่าง ไทย–สหรัฐฯไทย–สหรัฐฯ ลงนามกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทน มีรายละเอียด ดังนี้
- ไทยยกเลิกภาษีสินค้าสหรัฐฯ 99% และเปิดตลาดสินค้า–บริการ–ดิจิทัล
- สหรัฐฯ คงภาษีสินค้าจากไทย 19% แตบางรายการลดเหลือ 0%
- ไทยงดภาษีบริการดิจิทัล เปิดเสรีข้อมูลข้ามพรมแดน
- ไทยมีดีลซื้อสินค้าสหรัฐฯ: สินค้าเกษตร 2.6 พันล้านเหรียญฯ, พลังงาน 5.4 พันล้านเหรียญฯ, เครื่องบิน 1.88 หมื่นล้านเหรียญฯ ซึ่งทั้งสองประเทศจะ เจรจารายละเอียดและลงนามข้อตกลงฉบับจริงภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ก่อนเข้าสู่กระบวนการให้สัตยาบันในประเทศ→ เพื่อให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้
กลยุทธ์การลงทุน หุ้น CAMBODIA PLAY : CBG, DOHOME, GLOBAL