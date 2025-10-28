ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.43-แข็งค่าขึ้นสอดคล้องทิศทางเงินหยวน-เงินเยน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(28 ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.43 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.71 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทและสกุลเงินอื่นในเอเชียแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางเงินหยวนและเงินเยน ซึ่งทั้ง 2 สกุลได้รับแรงหนุนจากความหวังต่อผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นและจีน ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ขาดแรงหนุนในช่วงก่อนการประชุมเฟดกลางสัปดาห์ ซึ่งตลาดประเมินว่า มีความเป็นไปได้ที่เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมรอบนี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,861.52 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 1,124 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.30-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ค่าเงินหยวนและสกุลเงินเอเชีย รวมถึงสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าในเอเชีย และผลการประชุมเฟด (28-29 ต.ค.)