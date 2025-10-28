MMM ฮอต! นักลงทุนแห่จอง PO วันแรกคึก ชู“มืออาชีพด้านการขาย”หนุนกำไรโตต่อเนื่อง

กระแสแรง นักลงทุนแห่จอง “MMM” วันแรก สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจบริการด้านบริหารงานขายและปิดการขายอสังหาฯ แบบครบวงจร หลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (PO) (29-30 ตุลาคม 2568) จำนวนไม่เกิน 64.2 ล้านหุ้น ราคา 5.50 บาท/หุ้นคึกคัก ชู“มืออาชีพด้านการขาย”ด้วยเครือข่ายกว่า1พันคนหนุนรายได้และกำไรเติบโตต่อเนื่อง พร้อมปันผลแล้ว6ไตรมาสติดแม้ภาพรวมเศรษฐกิจและภาคอสังหาฯ ในประเทศยังท้าทาย
นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (PO) จำนวนไม่เกิน 64.2 ล้านหุ้น บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM เปิดเผยว่า วันนี้ (28 ต.ค. 2568) หุ้น MMM เปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อหุ้นเป็นวันแรก ปรากฏว่านักลงทุนให้การตอบรับในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นคึกคัก สะท้อนถึงปัจจัยการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น และการกำหนดราคา PO ที่ระดับ 5.50 บาท/หุ้น ได้อย่างเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price To Earnings Ratio: P/E) ที่ 13.41 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะของตลาดหุ้นในปัจจุบัน
ด้วยศักยภาพความโดดเด่นด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้ บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ครบ ทุกมิติ ส่งผลให้ผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือนแรกปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 339.41 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 63.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 18.58% ตามลำดับ
ถือเป็นการทำกำไรสุทธิได้เติบโต อย่างต่อเนื่อง จากปี 2565-2567 ที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 168.08 ล้านบาท 255.66 ล้านบาท และ 357.88 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 35.09 ล้านบาท 47.74 ล้านบาท และ 80.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 20.62 ร้อยละ 18.49 และ ร้อยละ 22.39 และมีความสามารถ ในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นกลุ่ม LiVEx ได้ถึง 6 ไตรมาสติดต่อกันนับตั้งเแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2566 จนถึงงวดปัจจุบัน
จากปัจจัยดังกล่าวเป็นการตอกย้ำ ถึงศักยภาพของฐานะการเงินที่แข็งแกร่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
“หุ้น MMM เปิดจองซื้อเพียงแค่วันแรก ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี ด้วย Business Model ที่โดดเด่น ชูความเป็น “มินิมาร์ทอสังหาฯ” ซึ่งเป็น Model ธุรกิจที่มีความแตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่สร้างศักยภาพการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดต่อเนื่อง ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กระแสตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักลงทุนจากการจองซื้อในวันแรกที่คึกคัก จึงมั่นใจได้ว่าระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นอีก 2 วันที่เหลือ (29-30 ตุลาคม 2568) จะยิ่งได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้น
ด้านนางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า หุ้นบมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล “MMM” มีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งคาดว่าจะได้การตอบรับ ที่ดีจากกลุ่มนักลงทุน เหมือนกับช่วงที่มีการแห่จองซื้อเข้ามาอย่างคึกคักในวันแรก
ด้วยความน่าสนใจหุ้น “MMM” ทั้งเรื่องศักยภาพการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร รวมถึงโมเดลธุรกิจที่เป็นหนึ่งเดียวในบรรดาผู้ประกอบการประเภทธุรกิจเดียวกันในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สร้างความแตกต่างใน 3 ธุรกิจหลัก อาทิ
1. ที่ปรึกษางานขายโครงการ (Bu1) โดยเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ให้กับเจ้าของโครงการ
2. การบริหารงานขายโครงการ (Bu2) เป็นตัวแทนขายและรับประกันการขายแต่เพียงผู้เดียว และให้บริการบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid) และ
3. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Bu3) และความโดดเด่นภายใต้การใช้กลยุทธ์การขายผ่านเครือข่ายนายหน้าอิสระซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ช่วยขยายการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก “MMM” จะเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบการทั่วไปในด้านการขายและการตลาดอย่างมืออาชีพ
ขณะที่ นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM เปิดเผยว่า บริษัทมีเครื่อข่ายตัวแทนขายมืออาชีพกว่า1พันคนส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจในการจองซื้อหุ้นของ MMM ตั้งแต่วันแรก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพทางธุรกิจ ดังนั้นการย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) สู่ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ทั้งเปิดโอกาสให้กับ ธุรกิจที่จะมุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร สู่การต่อยอดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต